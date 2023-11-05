تشكيل ليفربول - جو جوميز ظهير أيسر.. وداروين مع صلاح في الهجوم ضد لوتون

أعلن يورجن كلوب مدرب ليفربول تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد لوتون تاون.

ويحل ليفربول ضيفا على لوتون تاون في الجولة الـ 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد التشكيل مشاركة جو جوميز كظهير أيسر، بينما يتواجد داروين نونيز ومحمد صلاح وديوجو جوتا في خط الهحوم

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: أليسون بيكر.

الدفاع: ترينت أليكساندر أرنولد – إبراهيما كوناتي – فيرجيل فان دايك – جو جوميز.

الوسط: ريان جرافنبرخ – أليكسيس ماك أليستر – دومينيك سوبوسلاي.

الهجوم: محمد صلاح – داروين نونيز – ديوجو جوتا.

ويحتل ليفربول المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة وبفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر، بينما يحتل لوتون المركز الـ 18 بخمس نقاط.