نيوكاسل يدين العنصرية في بيان.. وأرسنال يرد

الأحد، 05 نوفمبر 2023 - 17:18

كتب : FilGoal

أليكساندر إيزاك - ليفربول ونيوكاسل

أدان نادي نيوكاسل يونايتد التعليقات العنصرية التي طالت لاعبيه برونو جيماريش وجو ويلوك عقب مباراة أرسنال الجدلية.

ونشر نادي نيوكاسل بيانا جاء على النحو التالي:

يدين نيوكاسل يونايتد بشدة الإساءات العنصرية التي تم إرسالها إلى برونو جيماريش وجو ويلوك عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد فوز الأمس على أرسنال.

رسالتنا واضحة، لا مجال للعنصرية في كرة القدم أو المجتمع.

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ورد نادي أرسنال على بيان نيوكاسل، وجاء على النحو التالي:

نحن ندين كافة أشكال التمييز ونتبع نهج عدم التسامح مطلقا. سنطبق أقوى إجراء ممكن على أي شخص يمكننا التعرف عليه وهو يرسل رسائل كراهية.

غضب الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي بدأ عقب تغلب نيوكاسل على ضيفه أرسنال بهدف مثير للجدل في المباراة التي جمعتهما على ملعب سانت جيمس بارك ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري الإنجليزي.

الهدف سجله أنتوني جوردون في الدقيقة 64، واستلزم 3 دقائق كاملة لمراجعته عبر تقنية الفيديو لوجود شك في 3 مخالفات متنوعة خلال نفس اللعبة.

بذلك يتجمد رصيد أرسنال عند 24 نقطة في المركز الثالث، ويفقد فرصة الاستمرار في مطاردة مانشستر سيتي المتصدر مؤقتا برصيد 27 نقطة بعد سحق بورنموث بنتيجة 6-1.

توتنام الثاني يمكنه الابتعاد عن أرسنال أيضا، حيث يملك 26 نقطة ويلعب ضد تشيلسي غدا الأحد.

أما نيوكاسل يونايتد فرفع رصيده إلى 20 نقطة في المركز السادس.

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أرسنال نيوكاسل
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