خدمة في الجول - احجز تذاكر مباراة الزمالك ضد بيراميدز بنصف نهائي كأس مصر 2023
الأحد، 05 نوفمبر 2023 - 17:04
كتب : FilGoal
أعلنت شركة "تذكرتي" طرح تذاكر مواجهة الزمالك ضد بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر 2023.
ويلتقي الفريقان في السابعة مساءً على استاد القاهرة الدولي يوم الأربعاء المقبل 8 نوفمبر.
وتبلغ سعر تذكرة المباراة في مدرجات الدرجة الثالثة 75 جنيها.
تم فتح باب الحجز لمباراة ‘الزمالك و بيراميدز اف سي’ في كأس مصر موسم 2022/2023 دور النصف النهائي⚽️🎫
للحجز يرجي زيارة https://t.co/aObWJ518XG
لاستلام التذكرة و تذكرتي Fan ID
📞15355 pic.twitter.com/qLzGO656uc— Tazkarti (@Tazkarti) November 5, 2023
وخسر الزمالك مباراته الأخيرة ضد زد بنتيجة 2-1 في الجولة السادسة من الدوري.
فيما خسر بيراميدز من سيراميكا كليوباترا بنتيجة 1-0 في الجولة ذاتها.
وتأهل الأهلي لنهائي كأس مصر بعد فوزه على إنبي في نصف النهائي.
ولم يتحدد بعد موعد المباراة النهائية لنسخة الموسم الماضي من كأس مصر.