خدمة في الجول - احجز تذاكر مباراة الزمالك ضد بيراميدز بنصف نهائي كأس مصر 2023

الأحد، 05 نوفمبر 2023 - 17:04

كتب : FilGoal

جمهور الزمالك يتضامنون مع فلسطين

أعلنت شركة "تذكرتي" طرح تذاكر مواجهة الزمالك ضد بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر 2023.

ويلتقي الفريقان في السابعة مساءً على استاد القاهرة الدولي يوم الأربعاء المقبل 8 نوفمبر.

وتبلغ سعر تذكرة المباراة في مدرجات الدرجة الثالثة 75 جنيها.

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وخسر الزمالك مباراته الأخيرة ضد زد بنتيجة 2-1 في الجولة السادسة من الدوري.

فيما خسر بيراميدز من سيراميكا كليوباترا بنتيجة 1-0 في الجولة ذاتها.

وتأهل الأهلي لنهائي كأس مصر بعد فوزه على إنبي في نصف النهائي.

ولم يتحدد بعد موعد المباراة النهائية لنسخة الموسم الماضي من كأس مصر.

الزمالك الدوري المصري كأس مصر في الدوري بيراميدز
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