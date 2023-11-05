خدمة في الجول - احجز تذاكر مباراة الزمالك ضد بيراميدز بنصف نهائي كأس مصر 2023

أعلنت شركة "تذكرتي" طرح تذاكر مواجهة الزمالك ضد بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر 2023.

ويلتقي الفريقان في السابعة مساءً على استاد القاهرة الدولي يوم الأربعاء المقبل 8 نوفمبر.

وتبلغ سعر تذكرة المباراة في مدرجات الدرجة الثالثة 75 جنيها.

تم فتح باب الحجز لمباراة ‘الزمالك و بيراميدز اف سي’ في كأس مصر موسم 2022/2023 دور النصف النهائي⚽️🎫 للحجز يرجي زيارة https://t.co/aObWJ518XG لاستلام التذكرة و تذكرتي Fan ID https://t.co/HeReTRluP5 📞15355 pic.twitter.com/qLzGO656uc — Tazkarti (@Tazkarti) November 5, 2023

وخسر الزمالك مباراته الأخيرة ضد زد بنتيجة 2-1 في الجولة السادسة من الدوري.

فيما خسر بيراميدز من سيراميكا كليوباترا بنتيجة 1-0 في الجولة ذاتها.

وتأهل الأهلي لنهائي كأس مصر بعد فوزه على إنبي في نصف النهائي.

ولم يتحدد بعد موعد المباراة النهائية لنسخة الموسم الماضي من كأس مصر.