أرسنال يدعم تصريحات أرتيتا في بيان رسمي بعد هدف نيوكاسل المثير للجدل

نشر نادي أرسنال بيانا رسميا يعلن فيه دعم ميكيل أرتيتا مديره الفني بعد هدف نيوكاسل المثير للجدل.

وأبدى أرتيتا غضبه من مستوى التحكيم في مواجهة نيوكاسل والتي انتهت بفوز أصحاب الأرض بهدف دون مقابل.

وجاء بيان أرسنال كالآتي: "يدعم نادي أرسنال تعليقات ميكيل أرتيتا عقب مواجهة نيوكاسل بعد المزيد من الأخطاء التحكيمية غير المقبولة وأخطاء تقنية الفيديو".

وتابع "نود أن نشيد بالجهاد الكبير والأداء الذي قدمه لاعبونا والمشجعون في ملعب سانت جيمس بارك".

وأضاف "الدوري الإنجليزي هو أفضل دوري في العالم مع أفضل اللاعبين والمدربين والمشجعين وجميعهم يستحقون الأفضل، وتحتاج لجنة التحكيم بشكل عاجل للتركيز على العمل الذي ينقلنا جميعا من التحليل بأثر رجعي ومحاولة التوضيحات والاعتذارات".

واختتم البيان "نحن ندعم الجهود المستمرة التي يبذلها هوارد ويب رئيس لجنة التحكيم، ونرحب بالعمل معا لتحقيق معايير التحكيم العالمية التي يتطلبها دورينا".

الهدف سجله أنتوني جوردون في الدقيقة 64، واستلزم 3 دقائق كاملة لمراجعته عبر تقنية الفيديو لوجود شك في 3 مخالفات متنوعة خلال نفس اللعبة.

وخضع الهدف عبر تقنية الفيديو لمراجعة للشك في تجاوز الكرة للخط ومخالفة محتملة من جولينتون ضد جابرييل وتسلل محتمل على جوردون، ولكن في النهاية تم احتسابه.

وجاء تعليق أرتيتا على الهدف "ما حدث كان محرجا. كيف تم احتساب هذا الهدف في الدوري الإنجليزي لذي نقول إنه الأفضل في العالم؟ قضيت 20 عاما في إنجلترا والآن أشعر بالخجل، هذا عار".

وبذلك يتجمد رصيد أرسنال عند 24 نقطة في المركز الثالث، ويفقد فرصة الاستمرار في مطاردة مانشستر سيتي المتصدر مؤقتا برصيد 27 نقطة بعد سحق بورنموث بنتيجة 6-1.

توتنام الثاني يمكنه الابتعاد عن أرسنال أيضا، حيث يملك 26 نقطة ويلعب ضد تشيلسي غدا الأحد.

أما نيوكاسل يونايتد فرفع رصيده إلى 20 نقطة في المركز السادس.