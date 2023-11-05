انتهت الدوري المصري - الإسماعيلي (2) (3) الطلائع.. وفيوتشر (0) (1) إنبي

الأحد، 05 نوفمبر 2023 - 15:52

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - طلائع الجيش

يقدم FilGoal.com تغطية حية لمباراتي الإسماعيلي وطلائع الجيش، ومودرن فيوتشر وإنبي في الجولة السادسة من الدوري المصري.

وتبدأ كلا المباراتين في الرابعة عصرا على ملعبي الإسماعيلي والقاهرة على الترتيب.

الإسماعيلي × طلائع الجيش

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لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــــــــــا.

انتهت

ق 96: جووول قاااتل.. محمد هاني يسجل هدف طلائع الجيش الثالث بعد عرضية فريد شوقي

ق 75: جووول التعااادل.. عماد حمدي يسجل التعادل بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

ق 60: كمال السيد يتألق في التصدي لفرصة عبد الرحمن أسامة

ق 50: إصابة محمد فوزي حارس الإسماعيلي وخروجه ومشاركة كمال السيد.

ق 52: جووول عبد الرحمن أسامة يسجل الهدف الثاني بمتابعة لتسديدة مرتدة من يد محمد فوزي.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45: جووول التعااادل.. جودوين شيكا يسجل هدف التعادل بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد بينية من يسري وحيد.

ق 40: جووول أووول.. باسم مرسي يسجل الهدف الأول للإسماعيلي

ق 21: فرصة لكريم طارق مهدرة.. تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء تمر بجوار القائم الأيسر للإسماعيلي

بداية اللقاء

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مودرن فيوتشر × إنبي

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــــــــــا.

انتهت

ق 80: تقنية الفيديو ترفض احتساب ركلة جزاء لصالح مودرن فيوتشر بداعي عدم وجود خطأ.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 43: جووول رفيق كابو يسجل الهدف الأول في اللقاء بمتابعة لتسديدة مرتدة من الحارس.

ق 16: خروج باسم علي ومشاركة محمد فاروق في تغيير اضطراري.

ق 8: جنش يتألق ببراعة في التصدي لتسديدة رفيق كابو ويحول الكرة لركنية.

بداية اللقاء

الإسماعيلي إنبي الدوري المصري طلائع الجيش في الدوري مودرن فيوتشر
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