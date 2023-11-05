التشكيل - مروان محسن يقود مودرن فيوتشر.. وعلي فوزي أساسي مع إنبي

يقود مروان محسن هجوم مودرن فيوتشر ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري.

ويبدأ علي فوزي في التشكيل الأساسي لإنبي.

ويحتل فيوتشر المركز الثاني برصيد 12 نقطة ولديه فرصة لتصدر الترتيب حال حقق الفوز.

أما إنبي فيحتل 7 نقاط في المركز الثاني عشر، وحقق إنبي الفوز في آخر جولتين.

وجاء تشكيل الفريق كالآتي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"

الدفاع: محمد ربيعة - باسم علي - علي الفيل - خالد رضا

الوسط: غنام محمد - محمد نصير - محمد صادق.

الهجوم: عمر كمال - مروان محسن - عبد الكبير الوادي

بينما تشكيل إنبي كالآتي:

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي

الدفاع: أحمد خليل "كالوشا" – محمد حامد – أحمد صبيحة - علي فوزي.

الوسط: زياد كمال – محمد ناصر – محمد حمدي

الهجوم: عبد الرحمن عماد –أحمد أمين "قفة" - رفيق كابو