جوارديولا يتغنى بقدرات دوكو

الأحد، 05 نوفمبر 2023 - 14:15

كتب : FilGoal

احتفال جيريمي دوكو بالهدف - مانشستر سيتي ضد بورنموث

تغنى بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي بقدرات لاعبه الجديد جيريمي دوكو الذي تألق في مباراة الفريق ضد بورنموث.

وأصبح دوكو أصغر لاعب بتاريخ الدوري الإنجليزي يسهم في 5 أهداف بمباراة واحدة بعمر 21 عاما و161 يوما.

قال بيب جوارديولا في تصريحات نشرها موقع ناديه: "أنا سعيد للغاية بأداء دوكو أمام بورنموث، وليس لأول مرة هذا الموسم".

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وأضاف "في أول مباراة له أمام فولام كان خجولا قليلا، ولكن في مباراة وست هام أظهر قدراته الرائعة".

وأكمل المدرب البلجيكي "دوكو يلعب بشكل جيد خارج ملعبنا، وعلى ملعبنا يلعب بشكل مذهل، لقد فاجئ الجميع".

وتابع "يمكنه المرور في مساحات ضيقة من لاعب واحد أو لاعبين اثنين، إنه لاعب مذهل، من الصعب أن تجد اليوم لاعب يراوغ بشكل جيد في المساحات الضيقة، وهو أحد أسرع اللاعبين في مساحة 5 أمتار".

واستمر في إشادته بلاعبه البلجيكي "جودته عندما يقترب من منطقة الجزاء تتحدث عن نفسها، حتى عندما لا يتمكن من المراوغة فهو يتخذ قرارات جيدة، وأنا سعيد بذلك".

وأردف "أما على المستوى الدفاعي عندما يضغط على المنافس لا يهزم بسهولة، ونحن سعداء بذلك".

وكشف بيب "هل أنا متفاجئ؟ نعم بكل صراحة، إنه يبلغ من العمر 21 عاما فقط".

وأتم "عندما يحصل على الكرة يتحمس الجميع وأنا أيضا، يتوقع الكل أن يرى لمسة مهارية، وهذا يحدث بالفعل".

وفاز سيتي على بورنموث بنتيجة 6-1 في الجولة الـ 11 من الدوري الإنجليزي.

الفوز رفع رصيد مانشستر سيتي للنقطة الـ 27 في صدارة جدول الترتيب مؤقتا بفارق نقطة عن توتنام صاحب المركز الثاني، بينما توقف بورنموث عند 6 نقاط في المركز الـ 17.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة يانج بويز السويسري في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل.

وسيلتقي الأحد المقبل مع تشيلسي في الجولة 12 من الدوري الإنجليزي.

جيريمي دوكو مانشستر سيتي بيب جوارديولا
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