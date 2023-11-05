مران الزمالك - تدريبات بدنية لـ الونش.. واستمرار تأهيل عبد الشافي وشلبي

أدى محمود حمدي "الونش "مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية خاصة قبل انطلاق مران اليوم على ملعب النادي تحت إشراف علاء رجب مخطط الأحمال.

ويواصل الونش المرحلة الثانية من برنامجه التأهيلي عقب خضوعه لعملية الرباط الصليبي في وقت سابق.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة بيراميدز المقرر لها يوم الأربعاء المقبل في نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي.

وكان الزمالك قد أخطر الثلاثي أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي استمرار استبعاده عن المران. (تفاصيل من هنا)

وخاض محمد عبد الشافي وأحمد زكي ثنائي الفريق تدريبات تأهيلية على هامش مران اليوم الأحد الذي أقيم على ملعب النادي استعدادا للقاء بيراميدز المقبل في نصف نهائي كأس مصر.

ويعاني عبد الشافي وأحمد زكي من إصابات عضلية تسببت في غيابهما عن مباريات الفريق خلال الفترة الماضية.

وأدى لاعبو الفريق البدلاء والمستبعدين من لقاء زد الأخير في مسابقة الدوري، تدريبات بدنية خاصة خلال مران اليوم الأحد الذي أقيم على ملعب النادي استعدادا للقاء بيراميدز المقبل في نصف نهائي كأس مصر.

بينما أدى مصطفى شلبي وسيف الجزيري ومحمد عبد الغني وعمر جابر رباعي الفريق تدريبات تأهيلية وعلاجية في صالة الجيمانيزيوم على هامش مران اليوم الأحد استعدادا للقاء بيراميدز.

ويعاني الرباعي من إصابات مختلفة ويسعى الجهاز الطبي بقيادة محمد أسامة لتجهيزهم للعودة للمشاركة في التدريبات في أقرب وقت ممكن.