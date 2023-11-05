قبل مواجهة بيراميدز.. الزمالك يخطر ثلاثي الفريق باستمرار استبعاده

أخطر عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك، ثلاثي الفريق أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي باستمرار استبعاده عن التدريبات.

وغاب الثلاثي عن تدريبات الفريق الجماعية صباح اليوم الأحد.

ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز مساء الأربعاء في نصف نهائي الموسم الماضي من كأس مصر.

وكشف عبد الواحد السيد أنه تم إخطار اللاعبين بعدم المشاركة في مران اليوم انتظارا لقرار مجلس إدارة الزمالك خلال اجتماع المجلس المقرر له مساء اليوم بشأن الثلاثي.

وكان الثلاثي قد ترك معسكر الفريق قبل مواجهة زد التي أقيمت مساء الجمعة.

وقرر عبد الواحد السيد بالاتفاق مع جهاز الفريق، استبعاد الثلاثي من القائمة التي ستشارك في المباراة مع توقيع عقوبات عليهم وإبلاغ أحمد سليمان وحسين السيد عضوي مجلس الإدارة والمشرفين على الكرة بالمسألة.

كما تم رفع مذكرة إلى حسين لبيب رئيس النادي من أجل بت مجلس الإدارة وإدارة الكرة في الأمر.

وتعرض الزمالك لخسارة ثانية على التوالي في مسابقة الدوري، ليحتل المركز السابع عقب مرور ست جولات برصيد 8 نقاط.

ويلعب الزمالك مباراته المقبلة أمام بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي، ليصعد المتأهل لمواجهة الأهلي في النهائي.

أما في الدوري فيلعب الزمالك مباراته المقبلة ضد مودرن فيوتشر يوم 30 نوفمبر الجاري.