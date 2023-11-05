3 أرقام تاريخية تنتظر صلاح أمام لوتون

يبحث محمد صلاح نجم ليفربول عن كتابة صفحة جديدة في تاريخ ناديه حين يواجه لوتون تاون يوم الأحد.

ويحل ليفربول ضيفا على لوتون في الجولة 11 من الدوري الإنجليزي في السادسة والنصف مساء.

لو هز صلاح شباك لوتون أو صنع هدفا سينفرد برقم قياسي يتشارك فيه مع جايمي فاردي مهاجم ليستر سيتي حاليا، وهو أكثر من يسهم في الأهداف خلال مباريات متتالية بالدوري الإنجليزي.

الثنائي سجل أو صنع خلال 15 مباراة متتالية بالدوري الإنجليزي، لكن الدولي المصري أمامه فرصة الانفراد بالرقم القياسي أمام لوتون.

ويحتاج صلاح لتسجيل هدفين ليصل إلى 200 هدف في مسيرته مع الأندية الإنجليزية.

صلاح سجل في مرمى 27 فريقا من أصل 28 واجههم مع ليفربول في الدوري الإنجليزي، ويمكنه رفع الرقم إلى 28 فريقا من أصل 29 حين يواجه لوتون الصاعد حديثا للدوري لأول مرة.

يذكر أن سوانزي سيتي هو الفريق الوحيد الذي لم ينجح صلاح في هز شباكه بالدوري الإنجليزي.

وسجل قائد منتخب مصر 5 أهداف في مبارياته الـ3 الأخيرة بالمسابقة.

بشكل عام، سجل صلاح 10 أهداف في 14 مباراة هذا الموسم بمختلف المسابقات.

وبدأ نجم بازل السابق موسمه السابع مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 319 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 196 هدفا وصنع 83 هدفا.

وتوج بسبعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.

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