محمد شريف: الفرق الكبيرة "تخلص عليك" عندما تهدر

السبت، 04 نوفمبر 2023 - 23:25

كتب : FilGoal

محمد شريف - النصر - الخليج

أبدى محمد شريف مهاجم الخليج السعودي عدم رضاه من الخسارة أمام النصر.

وسقط الخليج بنتيجة 2-0 أمام النصر بفضل هدفي كريستيانو رونالدو وإيمريك لابورت.

وقال شريف عبر قناة SSC السعودية: "مباراة صعبة أمام فريق النصر على ملعبه ومن أفضل فرق السعودية، وحاولنا الخروج بنتيجة أفضل وسنعوض في المباريات المقبلة".

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وأضاف "حظينا بفرص كثيرة في مباراة اليوم، عندما تهدر فأن الفرق الكبيرة مثل النصر والهلال (بتخلص عليك)".

وأتم "عندما تخسر لا تكون راضيا، عندما تتعادل أو تفوز تكون سعيدا لكن لا أحد سيكون سعيدا من الخسارة".

وارتفع رصيد النصر لـ 28 نقطة بفارق 4 نقاط عن الهلال المتصدر.

فيما لم يحقق الخليج الفوز في 5 مباريات بالدوري السعودي على التوالي في الدوري ويحتل المركز 15 برصيد 10 نقاط.

وردت العارضة تسديدة محمد شريف في الدقيقة 33 لكن سرعان ما رفع الحكم المساعد راية التسلل على المهاجم الدولي المصري.

وأهدر شريف فرصة تقليص الفارق في الدقيقة 82 بعد عرضية من فابيو مارتينيز حيث مرت فرصته أعلى العارضة.

محمد شريف الخليج الدوري السعودي النصر
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