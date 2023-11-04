مدير كرة بلدية المحلة: ما حققه الفريق في الدوري حتى الآن يحسب للمدرب واللاعبين

السبت، 04 نوفمبر 2023 - 22:47

كتب : أحمد الخولي

حمادة علوي

كشف حمادة علوي مدير الكرة ببلدية المحلة عن سبب قدرة فريقه على تسجيل العديد من الأهداف خلال الموسم الجاري بعد الفوز على فاركو.

وانتصر بلدية المحلة على نظيره فاركو بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما في الجولة السادسة ضمن منافسات الدوري المصري.

وتحدث علوي عقب مباراة فريقه قائلا للمركز الإعلامي لناديه: "لعبنا بقوة ولذلك سجلنا ثلاثة أهداف في الشوط الأول، ونحن كجهاز فني بقيادة أحمد عبد الرؤوف نبذل جهد كبير مع اللاعبين للظهور بأداء مميز وتسجيل العديد من الأهداف".

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وأضاف "تحقيق الفوز على فاركو مهم جدا وجاء في توقيت مناسب خاصة بعد التعادل ضد الاتحاد السكندري في الجولة الماضية بعد التقدم بهدفين".

وتابع "وصولنا للنقطة الثامنة في الدوري قبل التوقف الدولي أمر مميز ويحسب للإدارة والجهاز الفني واللاعبين".

وأنهى حديثه قائلا: "الإدارة تقدم لنا كل سُبل النجاح في أول ظهور لنا في الدوري منذ فترة طويلة".

وتعادل بلدية المحلة وخسر في أول مباراتين له في الدوري الموسم الجاري، ويعود آخر فوز له في الدوري في موسم 2007-08 على الترسانة في الجولة 18 آنذاك.

وبذلك حقق البلدية أول فوز له على ميدانه في الدوري منذ 15 عاما و8 أشهر و8 أيام.

ولأول مرة يسجل البلدية 3 أهداف أو أكثر في مباراة واحدة في الدوري منذ الفوز على الترسانة بنتيجة 4-3 في موسم 2004-05.

بلدية المحلة الدوري المصري فاركو أحمد عبد الرؤوف
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