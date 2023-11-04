أفلت من 3 كمائن تحكيمية.. نيوكاسل يُسقط أرسنال بهدف مثير للجدل

بهدف مثير للجدل.. تغلب نيوكاسل يونايتد على ضيفه أرسنال في المباراة التي جمعتهما على ملعب سانت جيمس بارك ضمن منافسات الأسبوع الحادي عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

الهدف سجله أنتوني جوردون في الدقيقة 64، واستلزم 3 دقائق كاملة لمراجعته عبر تقنية الفيديو لوجود شك في 3 مخالفات متنوعة خلال نفس اللعبة.

بذلك يتجمد رصيد أرسنال عند 24 نقطة في المركز الثالث، ويفقد فرصة الاستمرار في مطاردة مانشستر سيتي المتصدر مؤقتا برصيد 27 نقطة بعد سحق بورنموث بنتيجة 6-1.

توتنام الثاني يمكنه الابتعاد عن أرسنال أيضا، حيث يملك 26 نقطة ويلعب ضد تشيلسي غدا الأحد.

أما نيوكاسل يونايتد فرفع رصيده إلى 20 نقطة في المركز السادس.

محاولات أولى

البداية أتت مع تسديدة بوكايو ساكا في الدقيقة 19 من خارج المنطقة لترتد من دفاعات نيوكاسل.

وفي الدقيقة 21 حاول جورجينيو من خارج المنطقة أيضا ولكن مرت فوق العارضة.

وأرسل جابرييل مارتينيلي عرضية من اليسار حولها إدوارد نكيتياه برأسية بعيدة عن المرمى في الدقيقة 23.

وفي الدقيقة 35 سدد ميجيل ألميرون على حدود المنطقة لترتد الكرة من دفاعات الجانرز، في شوط أول سلبي.

هدف ثلاثي الأخطاء

حل تينو ليفرامنتو بدلا من دان بيرن في صفوف نيوكاسل بين الشوطين.

وفي الدقيقة 63 أتى الثنائي جو ويلوك وجاكوب ميرفي بدلا من كالوم ويلسون وميجيل ألميرون.

وأتى الهدف في الدقيقة 64 بعد رأسية من جولينتون وصلت إلى أنتوني جوردون ليسكنها الشباك الخالية.

الهدف خضع لمراجعة للشك في تجاوز الكرة للخط ومخالفة محتملة من جولينتون ضد جابرييل وتسلل محتمل على جوردون، ولكن في النهاية تم احتسابه.

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GOAL!!!



EVENTUALLY after four minutes of VAR conversations, this goal from Gordon is given... but should it have been?#beINSPORTS #AFC #NUFC #NEWARS pic.twitter.com/tlWnUdcQxS — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) November 4, 2023

وحل أوليكساندر زينشنكو بدلا من بن وايت في الدقيقة 74 بصفوف أرسنال.

ثم أتى لياندرو تروسار وفابيو فييرا بدلا من إدوارد نكيتياه وجورجينيو في الدقيقة 79، وخرج ميرفي مصابا على الجانب الآخر بعد 13 دقيقة فقط من نزوله، ليحل مات ريتشي على حسابه.

واستمرت محاولات أرسنال من ركنيات متتالية على نيوكاسل، ولكن دون جدوى في نهاية المطاف.