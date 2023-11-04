جوارديولا: هذه تفاصيل إصابة هالاند.. وما فعله برناردو يشبه ميسي

السبت، 04 نوفمبر 2023 - 19:57

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا

كشف بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي تفاصيل إصابة إرلينج هالاند ضد بورنموث وأشاد بتألق جيرمي دوكو.

وفاز سيتي على بورنموث بنتيجة 6-1 في الجولة الـ 11 من الدوري الإنجليزي.

وقال بيب عبر هيئة الإذاعة البريطانية: "إصابة هالاند التواء في الكاحل، لم نرد المخاطرة به حيث شعر بعدم الراحة، من الممكن أن يعود يوم الثلاثاء المقبل (دوري أبطال أوروبا) وربما تتأخر للأحد المقبل (الدوري الإنجليزي)".

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وتعرض إيرلنج هالاند للإصابة وغادر بين الشوطين بدون تسجيل أو صناعة أي هدف.

وأشاد بتألق دوكو قائلا: "تأقلم بشكل سريع للغاية، ليس فقط اليوم، كل المباريات التي خاضها من قبل كان جيدا جدا، نحن سعداء له".

وأصبح دوكو أصغر لاعب بتاريخ الدوري الإنجليزي يشارك في 5 أهداف بمباراة واحدة بعمر 21 عاما و161 يوما.

ومدح برناردو سيلفا قائلا: "لاعب استثنائي، صنع هدفين رائعين، ما فعله في الهدف الثاني يبدو مثل ميسي، ميسي فعل هذا الأمر عديد المرات، والكل سعيد لتواجده هنا".

وأتم "لم نتوقع أن يلعب بورنموث بـ 5 مدافعين، سجلنا في التوقيت الصحيح، في الشوط الثاني بدأوا بشكل أفضل منا، وكانوا أكثر حدة، عندما يخسر فريق بنتيجة 3-0 ويلعب بطريقة رجل لرجل فأنا احترم ذلك كثيرا".

الفوز رفع رصيد مانشستر سيتي للنقطة الـ 27 في صدارة جدول الترتيب مؤقتا بفارق نقطة عن توتنام صاحب المركز الثاني، بينما توقف بورنموث عند 6 نقاط في المركز الـ 17.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة يانج بويز السويسري في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل.

وسيلتقي الأحد المقبل مع تشيلسي في الجولة 12 من الدوري الإنجليزي.

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