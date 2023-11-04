انفجار دوكو وهالاند بلا هدف.. مانشستر سيتي يضرب بورنموث بسداسية

السبت، 04 نوفمبر 2023 - 19:10

كتب : FilGoal

احتفال جيريمي دوكو بالهدف - مانشستر سيتي ضد بورنموث

حقق مانسشتر سيتي فوزا كبيرا على مانشستر سيتي بستة أهداف مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب الاتحاد بالجولة الـ 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

المباراة شهدت تألق جيريمي دوكو لاعب مانشستر سيتي والذي سجل هدفا وصنع 4 آخرين.

وأصبح دوكو أصغر لاعب بتاريخ الدوري الإنجليزي يشارك في 5 أهداف بمباراة واحدة بعمر 21 عاما و161 يوما.

أخبار متعلقة:
مباشر الدوري المصري - المقاولون (0)-(0) الأهلي.. فرصة أولى من موديست تشكيل أرسنال - النني على مقاعد البدلاء.. وهافيرتز يعوض أوديجارد أمام نيوكاسل تشكيل الكلاسيكير - كين وثلاثي هجومي لبايرن.. وسابيتزير يواجه فريقه القديم

وتعرض إيرلنج هالاند للإصابة وغادر بين الشوطين بدون تسجيل أو صناعة أي هدف.

الفوز رفع رصيد مانشستر سيتي للنقطة الـ 27 في صدارة جدول الترتيب مؤقتا بفارق نقطة عن توتنام صاحب المركز الثاني، بينما توقف بورنموث عند 6 نقاط في المركز الـ 17.

التشكيل

بدأ مانشستر سيتي المباراة بماتيو كوفاسيتش في وسط الملعب، بينما هاجم بإيرلنج هالاند وجوليان ألفاريز.

أحداث المباراة

كاد هالاند أن يسجل في الدقيقة الـ 21 برأسية ولكنها ارتدت من القائم.

وتقدم مانشستر سيتي بالهدف الأول عن طريق دوكو بعد تبادل للكرة مع رودري ليسدد مباشرة في الشباك بالدقيقة الـ 29.

وبعد ثلاث دقائق أضاف مانشستر سيتي الهدف الثاني عن طريق برناردو سيلفا بتسديدة أرضية بعد تمريرة من دوكو.

في الدقيقة الـ 37 أضاف مانويل أكانجي الهدف الثالث بعد تسديدة من دوكو لمست أجانجي وسكنت الشباك.

بدأ الشوط الثاني بهدف غير محتسب لبورنموث عن طريق سولانكي بسب حالة تسلل.

وحاول سولانكي التسجيل من جديد في الدقيقة الـ 60 ولكن تسديدته ارتدت من العارضة.

وفي الدقيقة الـ 63 أضاف فودين الهدف الرابع بعد تمريرة جديدة من دوكو.

وقلص سينيستيرا الفارق لبورنموث في الدقيقة الـ 74.

وعاد مانشستر سيتي للتسجيل من جديد في الدقيقة الـ 83 بعد تمريرة جديدة من دوكو نحو برناردو سيلفا الذي مر من المدافع بطريقة رائعة ووضع الكرة من فوق حارس المرمى.

وأنهى ناثان أكي سداسية ليفربول في الدقيقة الـ 88 برأسية مستغلا عرضية من البديل أوسكار بوب.

وسيلعب مانشستر سيتي مباراته المقبلة ضد تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج، بينما سيلعب بورنموث ضد نيوكاسل.

مانشستر سيتي بورنموث الدوري الإنجليزي الممتاز
نرشح لكم
مباشر الدوري الإنجليزي - نيوكاسل (0)-(0) أرسنال.. بداية المباراة تشكيل أرسنال - النني على مقاعد البدلاء.. وهافيرتز يعوض أوديجارد أمام نيوكاسل تين هاج: الفوز في الوقت القاتل دائما رائع ولكن برونو: نعلم أن وضع مانشستر ليس الأفضل.. ويجب أن نعمل بشكل أكبر انتهت الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (6)-(1) بورنموث برونو ينقذ تين هاج.. يونايتد يخطف انتصارا قاتلا أمام فولام تشكيل مانشستر سيتي - فودين وجفارديول على مقاعد البدلاء.. وكوفاسيتش ودوكو أساسيان انتهت الدوري الإنجليزي – فولام (0) - (1) مانشستر يونايتد.. انتصار قاتل
أخر الأخبار
مباشر الدوري الإنجليزي - نيوكاسل (0)-(0) أرسنال.. بداية المباراة 2 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر كلاسيكير ألمانيا - دورتموند (0)-(0) بايرن.. بداية المباراة 4 دقيقة | الكرة الأوروبية
ثنائية ورقم قياسي شخصي.. ماذا قدم مرموش مع فرانكفورت ضد يونيون برلين 16 دقيقة | الكرة الأوروبية
انفجار دوكو وهالاند بلا هدف.. مانشستر سيتي يضرب بورنموث بسداسية 22 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري المصري - بلدية المحلة (1) (0) فاركو.. جووول أووول 39 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري المصري - المقاولون (0)-(0) الأهلي.. تسديدة صاروخية من إمام في العارضة 42 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل الكلاسيكير - كين وثلاثي هجومي لبايرن.. وسابيتزير يواجه فريقه القديم 49 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل أرسنال - النني على مقاعد البدلاء.. وهافيرتز يعوض أوديجارد أمام نيوكاسل 50 دقيقة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ملف - حفل الكرة الذهبية - ميسي يفوز للمرة الثامنة وجوائز بالجملة لمانشستر سيتي 2 قبل أيام من نهائي الدوري الإفريقي.. الوداد يعلن وفاة لاعبه 3 قائمة الأهلي - كولر يستبعد 11 لاعبا أمام المقاولون العرب 4 مودرن فيوتشر: عمر كمال معروض للبيع في يناير.. وهذا خياره الأول