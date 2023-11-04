انفجار دوكو وهالاند بلا هدف.. مانشستر سيتي يضرب بورنموث بسداسية

حقق مانسشتر سيتي فوزا كبيرا على مانشستر سيتي بستة أهداف مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب الاتحاد بالجولة الـ 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

المباراة شهدت تألق جيريمي دوكو لاعب مانشستر سيتي والذي سجل هدفا وصنع 4 آخرين.

وأصبح دوكو أصغر لاعب بتاريخ الدوري الإنجليزي يشارك في 5 أهداف بمباراة واحدة بعمر 21 عاما و161 يوما.

وتعرض إيرلنج هالاند للإصابة وغادر بين الشوطين بدون تسجيل أو صناعة أي هدف.

الفوز رفع رصيد مانشستر سيتي للنقطة الـ 27 في صدارة جدول الترتيب مؤقتا بفارق نقطة عن توتنام صاحب المركز الثاني، بينما توقف بورنموث عند 6 نقاط في المركز الـ 17.

التشكيل

بدأ مانشستر سيتي المباراة بماتيو كوفاسيتش في وسط الملعب، بينما هاجم بإيرلنج هالاند وجوليان ألفاريز.

فودين وجفارديول على مقاعد البدلاء❌ وهالاند يقود ثلاثي هجوم مانشستر سيتي أمام بورنموث. 📋#السبت_الكروي pic.twitter.com/MwHupxVTSO — FilGoal (@FilGoal) November 4, 2023

أحداث المباراة

كاد هالاند أن يسجل في الدقيقة الـ 21 برأسية ولكنها ارتدت من القائم.

وتقدم مانشستر سيتي بالهدف الأول عن طريق دوكو بعد تبادل للكرة مع رودري ليسدد مباشرة في الشباك بالدقيقة الـ 29.

وبعد ثلاث دقائق أضاف مانشستر سيتي الهدف الثاني عن طريق برناردو سيلفا بتسديدة أرضية بعد تمريرة من دوكو.

في الدقيقة الـ 37 أضاف مانويل أكانجي الهدف الثالث بعد تسديدة من دوكو لمست أجانجي وسكنت الشباك.

بدأ الشوط الثاني بهدف غير محتسب لبورنموث عن طريق سولانكي بسب حالة تسلل.

وحاول سولانكي التسجيل من جديد في الدقيقة الـ 60 ولكن تسديدته ارتدت من العارضة.

وفي الدقيقة الـ 63 أضاف فودين الهدف الرابع بعد تمريرة جديدة من دوكو.

وقلص سينيستيرا الفارق لبورنموث في الدقيقة الـ 74.

وعاد مانشستر سيتي للتسجيل من جديد في الدقيقة الـ 83 بعد تمريرة جديدة من دوكو نحو برناردو سيلفا الذي مر من المدافع بطريقة رائعة ووضع الكرة من فوق حارس المرمى.

وأنهى ناثان أكي سداسية ليفربول في الدقيقة الـ 88 برأسية مستغلا عرضية من البديل أوسكار بوب.

وسيلعب مانشستر سيتي مباراته المقبلة ضد تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج، بينما سيلعب بورنموث ضد نيوكاسل.