انتهت الدوري المصري - المقاولون (1)-(2) الأهلي.. فوز الأحمر

السبت، 04 نوفمبر 2023 - 18:50

كتب : FilGoal

الأهلي - المقاولون العرب - محمد هاني

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة المقاولون العرب ضد الأهلي في الجولة 6 من الدوري المصري.

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نهاية المباراة بفوز الأهلي بهدفين لهدف.

ق 88: جوووول جوزيف أوشايا والأول من ركلة جزاء

ق 86: نزول بيرسي تاو بدلا من إمام عاشور

ق 86: ركلة جزاء للمقاولون بعد لمسة يد على أليو ديانج

ق 85: جووووول محمد هاني

ق 63: نزول كريم فؤاد وديانج بدلا من أفشة وعبد القادر

ق 49: جووووول طاهر والأول

ق 42: سقوط كريم الدبيس للإصابة

ق 37: فرصة خطيرة من موديست أمام المرمى بعد عرضية الدبيس

ق 17: تسديدة قوية من إمام عاشور تصطدم في العارضة

ق 10: فرصة أولى من موديست

ق 5: إصابة طاهر

انطلاق المباراة

الأهلي المقاولون العرب الدوري المصري
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