تين هاج: الفوز في الوقت القاتل دائما رائع ولكن

السبت، 04 نوفمبر 2023 - 18:37

كتب : FilGoal

إريك تين هاج - فولام ومانشستر يونايتد

أبدى إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد سعادته بالفوز الصعب على فولام.

وقال تين هاج في تصريحاته عقب المباراة: "إنه شعور جيد بالتأكيد. الأداء كان جيدا وصلبا والفريق لديه روح جيدة".

وأضاف" اللاعبون قاتلوا لأجل بعضهم البعض ومن الرائع دائما أن نفوز في الوقت القاتل".

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وأوضح "بعد هزيمتين كبيرتين لم نكن سعداء، وهذه ليست المعايير التي نريد الوصول إليها".

وتابع "كان يجب أن نظهر رد فعل مناسب. هذا ما نتطلبه طوال الوقت".

واختتم "كل مباراة يجب أن نفوز بها ولا يهم من هو الخصم. المهم هو التحضير جيدا لأجل الفوز".

وحقق مانشستر يونايتد الفوز على فولام بهدف دون مقابل في الجولة الـ 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل برونو فيرنانديز هدف الفوز في الدقائق الأخيرة.

وأصبح ذلك الانتصار هو الاول ليونايتد بعد هزيمتين متتاليتين ضد مانشستر سيتي ونيوكاسل في الدوري وكأس رابطة الإنجليزية.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد يونايتد إلى 18 نقطة ليرتقي للمركز السادس.

فيما تجمد رصيد فولام عند 12 نقطة يحتل بهم المركز الـ14.

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