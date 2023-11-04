برونو: نعلم أن وضع مانشستر ليس الأفضل.. ويجب أن نعمل بشكل أكبر

السبت، 04 نوفمبر 2023 - 17:56

كتب : FilGoal

برونو فيرنانديز - فولام ومانشستر يونايتد

يرى برونو فيرنانديز قائد مانشستر يونايتد أن على لاعبي فريقه أن يعملوا بجد أكبر خلال الفترة المقبلة.

وحقق مانشستر يونايتد الفوز على فولام بهدف دون مقابل في الجولة الـ 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل برونو فيرنانديز هدف الفوز في الدقائق الأخيرة.

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وقال برونو عبر TNT سبورتس: "الجميع يعلم أن الوضع ليس الأفضل، لقد خسرنا أول مباراتين ولم نلعب كما أردنا لنحقق النتائج ولكن مباراة اليوم كانت مختلفة".

وتابع "كان علينا أن نقدم شيئا مختلفا وقمنا بذلك وحصلنا على النقاط الثلاث وهذا هو الشيء الأكثر أهمية".

وأضاف "الأمر يتعلق بالفريق وبما يفعله الجميع على أرض الملعب، يجب على الجميع أن يقدموا التضحيات والركض والعمل بجدية أكبر حتى عند تسجيل الهدف كان بإمكانك رؤية الجميع يعملون بجد للحصول على الكرة وهذا ما يجعل الأهداف تسجل".

وأتم "الأداء كان جيد وكان بإمكاننا خلق المزيد من الفرص، في الشوط الأول سيطرنا على المباراة ولكن الشوط الثاني اعتقد كان مقسما إلى حد كبير ولكن الفرص الأكبر كانت في صالحنا واعتقد اننا استحقينا الفوز".

ووصل فيرنانديز للمباراة رقم 200 برفقة مانشستر يونايتد وخلالهم سجل 67 هدفا وصنع 55.

مانشستر يونايتد فولام برونو فيرنانديز الدوري الإنجليزي الممتاز.
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