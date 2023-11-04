انتهت الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (6)-(1) بورنموث

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة مانشستر سيتي ضد بورنموث في الجولة الـ 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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نهاية المباراة

ق88. جوووول ساادس لمانشستر سيتي برأسية من ناثان أكي.

ق83. جوووول رائع لمانشستر سيتي عن طريق برناردو سيلفابعد مرور رائع من المدافع قبل أن يضع الكرة من فوق حارس المرمى.

ق74. جووووول أول لبورنموث عن طريق سينيستيرا.

ق63. جوووول راابع لمانشستر سيتي عن طريق فيل فودين.

ق60. تسديدة من سولانكي ترتد من العارضة.

ق47. هدف غير محتسب لبورنموث عن طريق سولانكي بسبب حالة تسلل.

خروج هالاند بين شوطي المباراة ودخول فيل فودين.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق37. جوووووول ثاالث لمانشستر سيتي عن طريق مانويل أكانجي بتسديدة يسارية دوكو من خارج منطقة الجزاء لامست أكانجي وسكنت الشباك.

ق32. جوووووول ثان لمانشستر سيتي عن طريق برناردو سيلفا بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.

ق29. جووووول أول لمانشستر سيتي عن طريق جيريمي دوكو بعد تبادل التمرير مع رودري قبل أن يسدد في المرمى.

ق27. تسديدة قوية قريبة من برناردو سيلفا تمر بجوار القائم مباشرة.

ق21. هالاند يهدر فرصة تسجيل الأول برأسية ارتدت من القائم.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل