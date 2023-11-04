برونو ينقذ تين هاج.. يونايتد يخطف انتصارا قاتلا أمام فولام

أنقذ برونو فيرنانديز مدربه إريك تين هاج من المزيد من الانتقادات وربما الإقالة بخطفه لانتصار قاتل لمانشستر يونايتد ضد فولام.

وفاز يونايتد بهدف دون رد على فولام اليوم السبت في ملعب كرافين كوتاج في الجولة 11 من الدوري الإنجليزي.

سجل برونو فيرنانديز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع بتسديدة بيمنا.

وأصبح ذلك الانتصار هو الاول ليونايتد بعد هزيمتين متتاليتين ضد مانشستر سيتي ونيوكاسل في الدوري وكأس رابطة الإنجليزية.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد يونايتد إلى 18 نقطة ليرتقي للمركز السادس.

فيما تجمد رصيد فولام عند 12 نقطة يحتل بهم المركز الـ14.

ملخص المباراة

بدأت المباراة بشكل هادئ لكن في الدقيقة الثامنة ومن ركلة حرة سجل يونايتد هدفا عن طريق سكوت مكتوميناي.

لكن عقب العودة لتقنية الفيديو ومراجعة الحكم للقطة تم إلغاء الهدف بداعي تداخل هاري ماجواير على الكرة وهو في موقف تسلل.

وأرسل ويليان عرضية متقنة شتتها ديوجو دالوت.

وسدد برونو فيرنانديز كرة مقوسة تصدى لها بيرند لينو.

وأطلق أليكس أيووبي تسديدة قوية لكنها مرت إلى خارج الملعب.

بدا الشوط الثاني بشكل هادئ وسط هجمات أكثر من فولام.

وسدد ويليان كرة من على حدود منطقة اجزاء مرت لخارج الملعب.

ازداد هجوم فولام وكاد هاري ويلسون يسجل هدفا جميلا من تسديدة يسارية رائعة لكن حولها أندري أونانا إلى ركلة ركنية.

وعقب ارتباك تسلم جواو بالينيا الكرة داخل منطقة الجزاء وسدد بقوة لكن أونانا تألق مجددا وحولها لركلة ركنية.

ومن ركلة ركنية ثالثة كاد فولام يسجل هدفا لكن دالوت شتت الكرة من على خط المرمى.

وجاء أول تهديد من يونايتد في ذلك الشوط بتسديدة من فاكوندو بيليستيري لكن تصدى لها لينو بثبات.

وسدد دالوت كرة قوية لكنها ذهبت بعيدة للغاية عن المرمى.

هدأت المباراة بعد ذلك وحصل يونايتد على ركلة حرة سددها برونو فيرنانديز وأبعدها لينو.

وحول أنتوني مارسيال عرضية دالوت بتسديدة يسارية مرت لخارج الملعب.

وحصل فولام على ركلة حرة لكن تسديدة هاري ويلسون مرت لخارج الملعب.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع سجل برونو فيرنانديز هدفا قاتلا بتسديدة بيمناه من على حدود منطقة الجزاء.

واحتسب الحكم خمس دقائق وقت بدل من الضائع لم يحدث فيهم جديد لتنتهي المباراة بانتصار يونايتد بهدف دون رد.

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