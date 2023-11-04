تشكيل مانشستر سيتي - فودين وجفارديول على مقاعد البدلاء.. وكوفاسيتش ودوكو أساسيان

أعلن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد بورنوث.

ويلعب مانشستر سيتي مع بورنموث على ملعب الاتحاد في الجولة الـ 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد التشكيل مشاركة جيريمي دوكو بشكل أساسي على حساب جاك جريليش، كما يجلس فيل فودين وجفارديول على مقاعد البدلاء.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: إيدرسون مورايش.

الدفاع: كايل ووكر – مانويل أكانجي – ناثان أكي.

الوسط: جون ستونز – رودري – ماتيو كوفاسيتش.

أمامهم: برناردو سيلفا – جوليان ألفاريز – جيريمي دوكو.

الهجوم: إيرلنج هالاند.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة وبفارق نقطتين عن توتنام صاحب الصدارة.