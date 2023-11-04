رد من ميلان على نيوكاسل بسبب أزمة تونالي والمراهنات

السبت، 04 نوفمبر 2023 - 13:14

كتب : FilGoal

ساندرو تونالي

أصدر ميلان بيانا ردا على ما قاله نادي نيوكاسل بشأن عدم معرفته إن كان الأول على علم بأزمة ساندرو تونالي بشأن المراهنات قبل بيعه إلى الفريق الإنجليزي من عدمه.

وقال دان أشورت المدير الرياضي لنيوكاسل في وقت سابق: "من الصعب بالنسبة لي معرفة إن كان الأندية الأخرى يعرفون أم لا يعرفون ما كان يحدث".

وواصل "كل ما نستطيع فعله هو النظر لتحقيقنا الداخلية، من الصعب علي الإجابة بشأن ذلك، لا أعرف حقا".

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وأصدر ميلان بيانا رسميا قال فيه: "عرفنا عن أزمة إدمان تونالي للمراهنات من وسائل الإعلام، وما نعرفه هو ما نقرأه، ولا نعرف أي شيء آخر".

وكان نيوكاسل أعلن قبل أسبوعرسميا إيقاف تونالي على خلفية مشاركته في المراهنات.

وبدأ الإيقاف رسميا منذ يوم الجمعة 27 أكتوبر 2023 ولمدة 10 أشهر وذلك بعد ثبوت الاتهامات التي وجهها إليه الاتحاد الإيطالي لكرة القدم.

وتتضمن العقوبة إيقافا لـ18 شهرا لكن تم تخفيف ثمانية أشهر منها حيث يلتزم اللاعب بالمشاركة في خطة علاجية وبرنامج تعليمي في إيطاليا تتكون من 16 جلسة.

وأكد نيوكاسل في بيانه تلقيه تأكيدا بإيقاف تونالي من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في أي مكان في العالم وفقا لعقوبة الاتحاد الإيطالي.

وبناء عليه سيكون تونالي متاحا للمشاركة في المباريات بداية من 27 أغسطس 2024.

اللاعب صاحب الـ23 عاما كان انضم إلى نيوكاسل الصيف الماضي قادما من ميلان مقابل 64 مليون يورو وبعقد ممتد حتى عام 2028.

وشارك تونالي مع نيوكاسل في 12 مباراة سجل خلالهم هدفا وحيدا.

تونالي نيوكاسل ميلان
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