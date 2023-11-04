لم يتواجد في المركز الأول.. تعرف على المصوتين لـ صلاح في الكرة الذهبية

لم يختار أي من الصحفيين المصوتين في سباق الكرة الذهبية محمد صلاح قائد منتخب مصر ولاعب ليفربول في المركز الاول.

محمد صلاح النادي : ليفربول

وتوج ميسي بالكرة الذهبية الثامنة في مسيرته ليواصل الابتعاد عن أقرب ملاحقيه كريستيانو رونالدو بفارق ثلاث جوائز.

وكشفت صحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية التي تمنح الجائزة عن ترتيب الأصوات كاملة اليوم السبت.

واختارت الصحفية المصرية إيناس مظهر محمد صلاح في المركز الثالث.

وجاءت اختيارات إيناس مظهر كالتالي:

ليونيل ميسي

إرلينج هالاند

محمد صلاح

كيليان مبابي

كيفن دي بروين

فيما جاءت اختيارات المصوتين لصلاح كالتالي:

البحرين: المركز الخامس

العراق: المركز الخامس

الأردن: المركز الثالث

فلسطين: المركز الخامس

قطر: المركز الرابع

زامبيا: المركز الخامس

باراجواي: المركز الخامس

واحتل صلاح المركز الـ11 في سباق الكرة الذهبية لعام 2023.