ميسي يكشف حقيقة العودة إلى أوروبا.. وموقفه من كأس العالم 2026

كشف الأسطورة ليونيل ميسي حقيقة عودته إلى أحد الأندية الاوروبية على سبيل الإعارة خلال الفترة المقبلة.

وتوج ميسي بالكرة الذهبية الثامنة في مسيرته ليواصل الابتعاد عن أقرب ملاحقيه كريستيانو رونالدو بفارق ثلاث جوائز.

كما أصبح ميسي أول لاعب في التاريخ يلعب خارج قارة أوروبا يظفر بالجائزة منذ بدايتها في عام 1956.

وقال ميسي عبر صحيفة "ليكيب" الفرنسية: "الكرة الذهبية الثامنة؟ هذا يعكس عقليتي. لدي الرغبة في أن أتفوق على نفسي يوما بعد يوم ومحاولة للفوز بألقاب دائما".

وأوضح " المشاركة في كأس العالم 2026؟ بالنظر إلى عمري في ذلك الوقت، يبدو الأمر صعبا، لكننا سنرى ".

وكشف: "العودة إلى أوروبا مغلقة؟ نعم. حظيت بمسيرة استثنائية في أوروبا وفزت بكل ما حلمت به".

وتابع "الآن بعد أن قررت القدوم إلى الولايات المتحدة الأمريكية ، لا أعتقد أنني سأعود أبدا للعب في أوروبا"

وواصل "كان بإمكاني العودة إلى برشلونة لكن ذلك لم يحدث. كان الأمر مشابها لاضطراري إلى المغادرة في عام 2021 ".

وأضاف "فكرت في العودة إلى برشلونة، وإنهاء مسيرتي هناك كما أردت دائما ولكن لم يكن ذلك ممكنا".

وأتم "كان لدي العديد من العروض هذا العام بما في ذلك العديد من الأندية الأوروبية والسعودية. قررنا القدوم إلى ميامي وهو قرار نحن سعداء به، نشعر أننا بحالة جيدة".

وانضم ميسي لصفوف إنتر ميامي الأمريكي بعد موسمين قضاهما مع باريس سان جيرمان الفرنسي الذي انتقل إليه في صيف 2021 بعد مسيرة تاريخية مع برشلونة.

وساهم ميسي منذ انتقاله لإنتر ميامي لتحقيق لقب كأس الدوريات وهو اللقب الأول في تاريخ النادي ومنحه حق التأهل لنهائيات كأس أبطال كونكاكاف 2024.