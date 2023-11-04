رقم لم يحدث من قبل لـ ماركينيوس.. باريس سان جيرمان يفوز على مونبيلييه بثلاثية

السبت، 04 نوفمبر 2023 - 00:04

كتب : FilGoal

باريس سان جيرمان

فاز باريس سان جيرمان على نظيره مونبيلييه بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ11 ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

وسجل أهداف باريس كل من: كانج إن لي ووارين زائير إيميري وفيتينيا.

وحقق ماركينيوس مدافع الفريق الباريسي رقما قياسيا بفوزه 300 مباراة ليكون أول من وصل لهذا الإنجاز في تاريخ باريس.

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أحرز لي الهدف الأول في الدقيقة 10 بعد عرضية أرضية من أشرف حكيمي ووصلت كانج إن وسدد بقوة في شباك مونبيلييه.

وضاعف إيميري النتيجة في الدقيقة 58 بعد توغل عثمان ديمبيلي داخل منطقة جزاء المنافس ومرر الكرة لإيميري بكعبه الذي سدد مباشرة في المرمى.

وصنع حكيمي ثاني أهدافه في الدقيقة 66 بعدما لعب عرضية أرضية وصلت إلى فيتينيا الذي سدد من لمسة واحدة مباشرة.

بهذا الفوز تصدر باريس سان جيرمان جدول ترتيب الدوري الفرنسي مؤقتا برصيد 24 نقطة، بينما تجمدت نقاط مونبيلييه عند النقطة 11 في المركز الـ11.

ويحتل نيس وصافة الدوري برصيد 22 نقطة إذ سيلعب غدا الأحد ضد ستاد رين.

باريس سان جيرمان نيس مونبيلييه حكيمي
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