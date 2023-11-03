رغم وقفه 10 أشهر.. تونالي قد يواجه عقوبة إضافية

الجمعة، 03 نوفمبر 2023 - 23:34

كتب : FilGoal

ساندرو تونالي ورافائيل لياو - ميلان ونيوكاسل

قد يواجه ساندرو تونالي لاعب نيوكاسل يونايتد عقوبة إضافية في الفترة المقبلة من قبل الاتحاد الإنجليزي.

واعترف اللاعب الإيطالي بإدمانه على المراهنات والمقامرة منذ وقته في ميلان ولذلك تدخل المدعي العام الإيطالي وقرر وقفه من ممارسة كرة القدم بشكل احترافي لمدة 10 أشهر.

ولم يكن ذلك كافيا فبحسب صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية فإن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يتجه لفتح تحقيقات خاصة به مع لاعب الوسط.

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وذكرت الصحيفة أن الاتحاد الإنجليزي يريد أن يتأكد بأن تونالي لم يجر أي عمليات مراهنة أو مقامرة منذ انضمامه لنيوكاسل.

وانضم اللاعب البالغ من العمر 23 عاما إلى الماكبايس مقابل 64 مليون يورو من ميلان في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وعلق النادي الإيطالي في بيان للصحيفة ذاتها على رغبة الاتحاد الإنجليزي في التحقيق مع تونالي ومدى علم الروسونيري بإدمانه قبل بيعه إذ قال: "سمعنا عن إدمان تونالي عن طريق الإعلام فقط، ما نعرفه هو ما قرأناه، لا نعلم أي شيء آخر".

بينما قال دان أشوورث المدير الرياضي لنيوكاسل للصحيفة: "كل ما يمكنني قوله إننا نقدم التعاون الكامل مع جميع الاتحادات والمنظمات المعنية وإن الاتحاد الإنجليزي على علم بكل ما يجري".

ومن المقرر أن يغيب تونالي عن بقية الموسم الجاري مع جزء من الموسم المقبل بالإضافة إلى بطولة يورو 2024 في الصيف المقبل في ألمانيا.

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