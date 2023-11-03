مؤتمر أوسوريو: أعتذر للجماهير بعد الخسارتين.. ومسؤول عن قرار استبعاد الثلاثي

الجمعة، 03 نوفمبر 2023 - 22:10

كتب : إبراهيم رمضان

خوان كارلوس أوسوريو - الزمالك

اعتذر خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لـ الزمالك للجماهير بعد الخسارة الثانية على التوالي في الدوري وتلك المرة أمام زد، كما تحدث عن استبعاد الثلاثي: محمد صبحي ومصطفى الزناري وأحمد فتوح.

وخسر الزمالك من زد بنتيجة 2-1 في الجولة السادسة من الدوري المصري.

وقال أوسوريو خلال المؤتمر الصحفي: "أعتذر للجماهير لأن الطبيعي ألا نخسر مباراتين متتاليتين".

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وأضاف "خضنا مباراة أمام فريق صعب ويدافع بشكل متأخر ويلعب على المرتدات، وأبارك لهم".

وتابع "نحتاج لـ 4 أيام للتحضير للمباريات ولاختيار أفضل طريقة لعب ممكنة".

وتابع "كانت مباراة صعبة، وكان لدي 3 لاعبين كان مفترض أن يبدأوا اللقاء لكن لم يحدث ذلك".

وأردف "كان هناك فرصتين للجزيري وناصر منسي ولو سجلنا كنا سنزيد تقدمنا، وكان لديهم مرتدتين من ركنتين ونحتاج لتحسين التعامل مع هذا الأمر".

وواصل "في الشوط الثاني لعب زد على المرتدات والمساحات وتساوى الفريقان في أرض الملعب وسنحاول التحضير بشكل جيد أمام بيراميدز".

ويلتقي الزمالك مع بيراميدز يوم الأربعاء المقبل 8 نوفمبر في نصف نهائي كأس مصر 2023.

وعلق أوسوريو على خروج فتوح وصبحي والزناري من قائمة اللقاء قائلا:" موقف صعب للنادي وقبل اللقاء بيوم الثلاثي خرق نظام النادي، وهم لاعبين أصحاب جودة عالية، وتم استبعادهم لخرق نظام النادي، وأنا المسؤول عن القرار وأرى أنه الأنسب للفريق".

واستبعد الكولومبي الثلاثي قبل ساعات قليلة على بداية اللقاء لأسباب تأديبيبة. (طالع التفاصيل)

وشدد "ألعب للهجوم ومنذ وصولي من 7 أشهر لم يتعاقد الفريق مع أي لاعب جديد بالرغم من طلبي ضم مدافع يجيد اللعب بقدمه اليسرى ومهاجم صريح".

وأتم "لا أعلم مستقبلي مع الفريق وأقدم 100% من مجهودي في الفترة الحالية".

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