كاف يعلن تعديل موعد نهائي الدوري الإفريقي

الجمعة، 03 نوفمبر 2023 - 22:04

كتب : محمد عبد العظيم

الدوري الإفريقي

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن تعديل موعد مباراة الإياب في نهائي بطولة الدوري الإفريقي التي تقام للمرة الأولى على الإطلاق.

ويلعب الوداد المغربي ضد ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي في المباراة النهائية بنظام الذهاب والإياب.

ويقام الذهاب في موعده المحدد سلفا يوم 5 نوفمبر في ضيافة الوداد بالدار البيضاء، في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

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أما مباراة الإياب فستقام في الثالثة عصرا في بريتوريا، يوم 12 نوفمبر بدلا من يوم 11 الذي كان محددا من قبل.

وتأهل صنداونز إلى نهائي النسخة الأولى من الدوري الإفريقي بعد مروره على حساب الأهلي.

وفاز صنداونز في جنوب إفريقيا 1-0، ثم تعادل سلبيا في القاهرة.

بينما تمكن الوداد من اجتياز الترجي التونسي بسيناريو مثير، حيث فاز 1-0 في المغرب، ثم خسر 1-0 في رادس، ليمر بركلات الترجيح.

وكان صنداونز قد اجتاز ربع النهائي أولا على حساب بترو أتلتيكو الأنجولي بمجموع المباراتين 2-0.

فيما مر الوداد على حساب إنييمبا النيجيري بمجموع المباراتين 4-0.

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