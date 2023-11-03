بتصويت الجماهير.. صلاح ينافس على جائزة لاعب العام

ترشح محمد صلاح نجم ليفربول لجائزة أفضل لاعب في عام 2023 ضمن جوائز اتحاد المشجعين في إنجلترا.

ويتنافس صلاح مع 5 لاعبين آخرين، على رأسهم ثنائي مانشستر سيتي إرلينج هالاند ورودري.

أيضا يتواجد بوكايو ساكا نجم أرسنال، وكيران تريبيير ظهير نيوكاسل يونايتد، وأولي واتكينز مهاجم أستون فيلا.

وسبق لصلاح الفوز بالجائزة مرتين في عامي 2018 و2021.

وتحدد هذه الجائزة بتصويت الجماهير من هنا.

ويستمر التصويت حتى 20 نوفمبر، على أن يتم تسليم الجوائز يوم 4 ديسمبر.

وحل صلاح في المركز الحادي عشر في ترتيب جائزة الكرة الذهبية يوم الإثنين الماضي.

وخلال الموسم الجاري لعب محمد صلاح مع ليفربول 10 مباريات في الدوري الإنجليزي سجل خلالها 8 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة.