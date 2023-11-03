بتصويت الجماهير.. صلاح ينافس على جائزة لاعب العام

الجمعة، 03 نوفمبر 2023 - 20:26

كتب : FilGoal

محمد صلاح

ترشح محمد صلاح نجم ليفربول لجائزة أفضل لاعب في عام 2023 ضمن جوائز اتحاد المشجعين في إنجلترا.

ويتنافس صلاح مع 5 لاعبين آخرين، على رأسهم ثنائي مانشستر سيتي إرلينج هالاند ورودري.

أيضا يتواجد بوكايو ساكا نجم أرسنال، وكيران تريبيير ظهير نيوكاسل يونايتد، وأولي واتكينز مهاجم أستون فيلا.

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وسبق لصلاح الفوز بالجائزة مرتين في عامي 2018 و2021.

وتحدد هذه الجائزة بتصويت الجماهير من هنا.

ويستمر التصويت حتى 20 نوفمبر، على أن يتم تسليم الجوائز يوم 4 ديسمبر.

وحل صلاح في المركز الحادي عشر في ترتيب جائزة الكرة الذهبية يوم الإثنين الماضي.

وخلال الموسم الجاري لعب محمد صلاح مع ليفربول 10 مباريات في الدوري الإنجليزي سجل خلالها 8 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة.

محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي
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