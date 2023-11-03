تشكيل الزمالك - ثنائي هجومي أمام زد.. وشيكابالا على الدكة

الجمعة، 03 نوفمبر 2023 - 18:04

كتب : FilGoal

الزمالك

يبدأ الزمالك بثنائية هجومية في مواجهة زد في الجولة السادسة من الدوري المصري.

ويلتقي الزمالك مع زد في الجولة السادسة من الدوري المصري عل استاد القاهرة في السابعة مساءً.

وأجرى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لـ الزمالك عدة تغييرات في تشكيل فريقه بعد استبعاد الثلاثي أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري بسبب "خروجهم من معسكر الفريق بدون إذن ليلة أمس الخميس". (طالع التفاصيل)

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وجاء تشكيل الزمالك:

حراسة المرمى: محمد عواد

الدفاع: محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي

الوسط: أحمد سيد "زيزو" – يوسف أوباما - محمد أشرف "روقا" – نبيل عماد – إبراهيما نداي

الهجوم: سيف الجزيري – ناصر منسي

وعلى دكة البدلاء: عبد الرحمن نفاد – عمر جابر – محمد طارق – محمد حسام "بيسو" – عمرو السيسي – سيد عبد الله – محمود عبد الرازق "شيكابالا – سامسون أكينيولا.

ويحتل الزمالك المركز الخامس برصيد 8 نقطة، فيما يحتل زد المركز الثالث برصيد 9 نقاط.

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