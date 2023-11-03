مؤتمر تين هاج عن مصاب جديد.. وسبب تغير الأسلوب ضد سيتي وشيء لا يساعد

كشف إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد عن إصابة فيكتور ليندلوف مدافع الفريق بالإعياء ما يجعله قد يغيب عن لقاء فولام غدا السبت.

ويحل يونايتد غدا ضيفا على فولام في ملعب كرافين كوتاج لملاقاته في الجولة 11 من الدوري الإنجليزي.

وتحدث تين هاج في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الجمعة قائلا: "رافائيل فاران مستعد للعب بعد شفائه، أما ليندلوف فيعاني من حالة إعياء وسنرى موقفه من مباراة الغد في وقت لاحق".

وعن شخصية الفريق قال: "تذكروا القتال الذي أظهره الفريق ضد برينتفورد، لو لم يكن هناك روح وشخصيات قوية في غرفة الملابس لما استطعنا الفوز".

وقلب يونايتد آنذاك تأخره ضد برينتفورد من هدف إلى فوز بهدفين في الوقت المحتسب بدل من الضائع.

وعن أسلوبه في اللعب قال المدرب الهولندي: "أتيت إلى هنا لتطبيق فلسفتي في الاستحواذ ومزج ذلك مع الحمض النووي لمانشستر يونايتد مع الاهتمام باللاعبين وشخصياتهم".

وواصل "لقد استطعنا خلق ذلك المزيج في الموسم الماضي ولعبنا كرة قدم جيدة، أريد اللعب من الخلف ونحاول ذلك دائما".

واستدرك "لكن ضد مانشستر سيتي الفريق الجيد في الضغط كان هناك خيارا جيدا في اللعب بشكل مباشر، كنا نريد الضغط ثم اللعب بشكل مباشر لأنه لدينا العديد من اللاعبين الجيدين في ذلك الأمر".

وأكمل تين هاج "في الوقت الحالي نمر بالعديد من التغييرات فلا يمكننا خوض مباراتين بالتشكيل ذاته، نفتقد للاعبين في الدفاع وفي كل مرة يتعين علينا التكيف مع الأمر وهو ما لا يساعد مع الروتين الخاص بنا".

وعن الحالة المزاجية للاعبين بعد الهزيمة ضد سيتي في الدوري ونيوكاسل في كأس الرابطة الإنجليزية بثلاثية دون رد في كليهما في ملعب أولد ترافورد قال: "هم يتحلون بالإيجابية ويريدون وضع الأمور في نصابها الصحيح".

وأكمل "تعرضنا لانتكاستين ولكننا سنقاتل ولدينا غرفة ملابس قوية وجهاز فني ومدير فني قوي كذلك".

وبسؤاله هل مباراة الغد الفوز فيها أصبح إجباريا على فريقه أجاب "لا أفكر في تلك السيناريوهات، يجب علينا الفوز في كل مباراة ونحن نستعد بشكل جيد جدا وأنا واثق من قدرة اللاعبين على تنفيذ الخطة غدا".

وواصل "لدي تشكيلة جيدة من اللاعبين ورأينا ذلك منهم الموسم الماضي وهم يستطيعون تقديم أفضل مما يقدموه حاليا ولكن هذا يعود لي لجعلهم يلعبون بشكل أفضل، يجب علي تحمل المسؤولية لأجعلهم يلعبون بشكل أفضل وسأضع كل جهدي لتحقيق ذلك ولا أفكر في الانتقالات لأنني لدي تشكيلة جيدة من اللاعبين".

وأتم تين هاج مؤتمره قائلا: "أعتقد أنه من الصعب التغلب على هؤلاء اللاعبين، بالطبع تعرضنا لهزيمتين ولم نظهر جيدا لكنني مقتنع أنه على المدى الطويل سيكون من الصعب التغلب عليهم وهم يعرفون كيفية القيام بذلك".

ويحتل يونايتد المركز الثامن بـ15 نقطة فيما يأتي فولام في المركز الـ14 بـ12 نقطة.