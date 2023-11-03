مؤتمر تشافي عن تصريح جوندوجان.. وغضب مستمر لأيام

الجمعة، 03 نوفمبر 2023 - 14:28

كتب : FilGoal

تشافي

لم ير تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة أي مشكلة في تصريح لاعب الفريق إلكاي جوندوجان بعد الهزيمة في الكلاسيكو ضد ريال مدريد بهدفين لهدف.

وكان جوندوجان قال إنه تمنى لو رأى إحباطا وغضبا أكبر في غرفة ملابس برشلونة عقب الهزيمة في الكلاسيكو.

وقال تشافي في مؤتمر صحفي أقيم اليوم الجمعة: "هذا يوضح مدى طموحه وكم هو متطلب، الكل متفق على ما قاله وتحدثنا عما قاله في غرفة الملابس ولم نعط الأمر أهمية أكبر ونحن جميعا نفكر بالطريقة ذاتها".

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وواصل "نحن في برشلونة ولا يتعين على أحد أن يخبرنا ما هي مدى المتطلبات هنا، لم يحدث أي جدل في غرفة الملابس، لقد أراد جوندوجان توضيح الأمر وهذا كل شيء".

وبسؤاله هل يشعر بالانزعاج من الانتقادات التي تتعلق بأن يكون فريقه متطلبا رد باستنكار "انزعاج؟ أنا مسرور وسعيد ولست غاضبا، نحن نسير على الطريق الصحيح، ربما تحدث عثرات خلال الموسم ولكن هذه تحديات يجب إدارتها، أنا لست منزعجا بل أحب ذلك جدا".

وكشف تشافي عن عودة بيدري من الإصابة ليستطيع التواجد في المباريات، أما فرينكي دي يونج فإن موعد عودته مازال غير معروف.

أما عن الشعور بعد الهزيمة في الكلاسيكو قال: "نشعر بالغضب، كنا نسيطر على المباراة والتفاصيل كانت كافية لتجعلنا نفوز ولكننا خسرنا بسبب الأخطاء وكان لدينا الوقت للتعلم".

ويحل برشلونة ضيفا على ريال سوسيداد غدا السبت في ملعب أنويتا في الجولة 12 من الدوري الإسباني.

ويحتل برشلونة المركز الرابع بـ24 نقطة بفارق أربع نقاط عن ريال مدريد المتصدر.

أما سوسيداد فيأتي خامسا بـ19 نقطة.

برشلونة جوندوجان تشافي
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