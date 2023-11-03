مؤتمر كلوب: لم أفكر في رحيل صلاح للحظة.. وأخشى مما يستطيع نونيز الوصول إليه

لم يفكر يورجن كلوب المدير الفني لليفربول ولو للحظة في رحيل محمد صلاح لاعب الفريق عن صفوفه رغم امتلاكه لعرض من اتحاد جدة الصيف الماضي.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي أقيم اليوم الجمعة: "صلاح معنا لم أفكر في الأمر للحظة، هو معنا ويلعب بشكل جيد للغاية، بإمكان الجميع رؤية استمتاعه مع الفريق، هو في حالة جيدة في الملعب والكل يستطيع رؤية ذلك، بل وأفضل خارجه كذلك".

وعن موقف لويس دياز من المشاركة ضد لوتون في ظل اختطاف والده قال: "إن شعر إنه بخير فهو سيتواجد معنا، هو لم يحصل على قسط كاف من النوم، الأنباء من كولومبيا تعطينا القليل من الأمل".

وأكمل "لا أستطيع قول ما سنقوم به فالأمر متروك له إن كان يرغب في التواجد معنا أم لا".

وعن مواجهة لوتون تاون في ملعب كينلورث رود قال: "سمعت عن الملعب ولم أشاهده بعد، أتطلع للذهاب إلى هناك، لقد سمعت أن غرفة الملابس ليست ضخمة ولكن كل ما نحتاجه هو ملعب ومنافس وفريقي، الأمر مثير أحب قصتهم".

أما عن داروين نونيز فقال: "لغته الإنجليزية أصبحت أفضل، كل شيء أصبح مختلفا وهو يمر حاليا بلحظة جيدة جدا وهذه مجرد البداية وأتمنى استمرارها لأطول فترة ممكنة، أخشى مما يستطيع الوصول إليه وعلينا العمل من النقطة التي يقف فيها حاليا".

ويواجه ليفربول منافسه لوتون الأحد المقبل في الجولة 11 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل ليفربول المركز الرابع في الترتيب بـ23 نقطة فيما يأتي لوتون في المركز الـ18 بخمس نقاط.