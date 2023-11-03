مؤتمر أرتيتا: طريقة لعبنا في الشوط الثاني ضد وست هام لم تكن جيدة.. وموقف خيسوس

الجمعة، 03 نوفمبر 2023 - 11:46

كتب : FilGoal

ميكيل أرتيتا - أرسنال

قال ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال إن طريقة لعب فريقه أمام وست هام في دور الـ16 من كأس الاتحاد الإنجليزي لم تكن جيدة ما تسبب في هزيمته.

وهُزم أرسنال أمام وست هام بثلاثة أهداف لهدف في ملعب لندن يوم الأربعاء الماضي.

وقال أرتيتا في مؤتمر صحفي أقيم اليوم الجمعة: "لقد هبط مستوانا في الشوط الثاني ويجب علينا أن ننافس بشكل مختلف".

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وأكمل "نعرف المعايير المطلوبة منا والطريقة التي لعبنا بها في الشوط الثاني لم تكن جيدة بما يكفي".

وعن كاي هافيرتز قال: "لن أتحدث عن أي لاعب بشكل منفرد، نحن فريق".

أما عن موعد عودة جابرييل خيسوس من الإصابة كشف "لا أستطيع ضمان عودته قبل التوقف الدولي، قلت ذلك قبل عدة أسابيع".

وسيحل أرسنال غدا السبت ضيفا على نيوكاسل لملاقاته في الجولة 11 من الدوري الإنجليزي في ملعب سانت جيمس بارك.

ويحتل أرسنال المركز الثاني في الترتيب بـ24 نقطة بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي ملاحقه، وبفارق نقطتين عن توتنام المتصدر.

فيما يأتي نيوكاسل في المركز السادس بـ17 نقطة.

أرتيتا أرسنال نيوكاسل الدوري الإنجليزي
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