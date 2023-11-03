مجموعة مصر – منتخبان اختارا المغرب لخوض تصفيات كأس العالم

الجمعة، 03 نوفمبر 2023 - 10:59

كتب : FilGoal

احتفال لاعبي بوركينا فاسو بالهدف في شباك الكاميرون

اختار منتخبا إثيوبيا وبوركينا فاسو المغرب لخوض مبارياتهما في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

واختار كل من إثيوبيا وبوركينا فاسو وغينيا والنيجر وتشاد والصومال المغرب لخوض مبارياتهم في التصفيات المقبلة بالمغرب في ظل عدم اعتماد ملاعبهم من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الأولى بجوار كل من بوركينا فاسو وغينيا بيساو وسيراليون وإثيوبيا وجيبوتي.

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وسيلعب منتخب إثيوبيا ضد سيراليون في الجولة الأولى في الـ15 من شهر نوفمبر الجاري.

ذلك قبل أن يستضيف منتخب سيراليون منافسه مصر بعد ذلك بأربعة أيام في بلاده بدون أي مشكلة.

أما منتخب بوركينا فاسو فسيواجه غينيا بيساو في الـ17 من الشهر الجاري.

وأخيرا يلعب منتخب إثيوبيا ضد بوركينا فاسو في الـ21 من الشهر الجاري في الجولة الثانية.

ويبدأ منتخب مصر مشواره في التصفيات بمواجهة جيبوتي في الـ16 من الشهر الحالي.

بوركينا فاسو إثيوبيا تصفيات كأس العالم مجموعة مصر
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