قبل أيام من نهائي الدوري الإفريقي.. الوداد يعلن وفاة لاعبه

أعلن نادي الوداد المغربي وفاة لاعبه الشاب أسامة فلوح الذي تعرض لحادث سير خطير.

وتعرض فلوح لاعب الوداد لحادث سير خطير في 11 أغسطس الماضي حسبما أشار حساب النادي الرسمي.

واصطدم اللاعب الذي كان على متن سيارة رفقة أصدقائه بشاحنة كبيرة ما استدعى لنقله للمستشفى ثم نُقل لمستشفى أخرى.

وقال الوداد عبر صفحته الرسمية: "أسامة فلوح في ذمة الله. بأسى وأسف عميقين، تلقى المكتب المديري لنادي الوداد الرياضي، نبأ وفاة اللاعب الخلوق أسامة فلوح"

وأضاف "بهذه المناسبة الحزينة، يتقدم السيد سعيد الناصيري أصالة عن نفسه ونيابة عن جميع أعضاء مكتبه، واللاعبين والاطقم والاداريين، وجميع المستخدمين، الى عائلة المرحوم وأهله وأقاربه، وإلى جميع مكونات الوداد الرياضي، بأحر التعازي وأصدق المواساة، داعيا المولى عز وجل، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وانا لله وانا اليه راجعون".

وانضم فلوح الذي يشغل مركز الظهير الأيسر في الصيف الجاري لصفوف الوداد قادما من أنجيه الفرنسي، ولم يخض اللاعب أي مباراة حتى الآن بقميص الفريق.

وسبق له اللعب لأندية ستراسبورج الفرنسي وأنجيه الفرنسي والفتح الرباطي المغربي.

وسيلتقي الوداد مع صنداونز في نهائي الدوري الإفريقي، ذهابا في المغرب يوم 5 نوفمبر وإيابا في جنوب إفريقيا يوم 11 نوفمبر.