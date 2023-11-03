جون تيري: خيبة أملي الوحيدة كقائد لتشيلسي سببها صلاح ودي بروين

الجمعة، 03 نوفمبر 2023 - 00:16

كتب : FilGoal

كيفن دي بروين - محمد صلاح

أعرب جون تيري قائد تشيلسي السابق عن خيبة أمله لعدم قدرته على احتواء محمد صلاح وكيفن دي بروين حينما كانا يلعبان في صفوف الفريق اللندني قبل أن يرحلا ويصبحا من نجوم الدوري الإنجليزي فيما بعد.

وتواجد صلاح ودي بروين في تشيلسي وقت تواجد المدرب جوزيه مورينيو قبل أن يعار الأول إلى فيورنتينا ثم يباع إلى روما ومنه عاد إلى ليفربول ينفجر رفقة الفريق.

في الناحية الأخرى رحل دي بروين إلى فولفسبورج نهائيا ومنه عاد إلى مانشستر سيتي حيث انفجر هو الآخر.

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وعند سؤاله إذا كان يتوقع أن يصبح صلاح ودي بروين من أعظم لاعبي الدوري الإنجليزي في التاريخ أحاب "لا على الإطلاق لم يكن هناك فرصة لتوقع ذلك".

وواصل تيري حديثه عبر بودكاست "أوبي وان" قائلا: "إنها خيبة أملي الوحيدة كقائد، لقد أصبحت أكثر رقة مع مرور السنين ولكن عندما تواجد هذا الثنائي معنا كنت منضبطا جدا وقويا للغاية".

وأوضح تيري "ربما كانا بحاجة إلى ذراع يلتف على كتفهما والجلوس معهما ومناقشتهما وربما كان بإمكاني مساعدتهما على الاستقرار".

وأتم "أشعر بخيبة أمل في نفسي كقائد، لكنني لم أكن أتوقع أن يصلا إلى ما هما عليه الآن، لم يكن هناك فرصة لذلك".

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