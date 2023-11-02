أياكس يحقق الفوز الأول بعد 8 مباريات.. ويغادر مراكز الهبوط بالدوري الهولندي

الخميس، 02 نوفمبر 2023 - 23:55

كتب : FilGoal

أياكس يفوز على فولندام

حقق أياكس أمسترادام الفوز الأول بعد 8 مباريات من النتائج السلبية في الدوري الهولندي.

وفاز أياكس على فولندام بهدفين دون رد ضمن الجولة العاشرة من الدوري الهولندي.

وسجل ستيفن بيرجوين وتشوبا أكبوم هدفي أياكس في مرمى فريق فولندام.

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وأنهى أياكس سلسة هزائمه في الدوري الهولندي التي وصلت إلى 5 هزائم آخرها الخسارة من آيندهوفين بنتيجة 5-2 في الجولة الماضية.

وغادر أياكس مراكز الهبوط في جدول ترتيب الدوري الهولندي لكنه مازال في مرحلة الخطر.

ورفع أياكس رصيده إلى 9 نقاط في المركز 16 بفارق نقطة وحيدة عن مراكز الهبوط.

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وشهدت للمباراة الظهور الأول لمدرب أياكس الجديد جون فان هت شخيب الذي تم تعيينه كمدرب مؤقت حتى نهاية الموسم الجاري خلفا لـ ماوريس ستاين الذي أقيل بسبب سوء النتائج.

ولعب جون مع أياكس لأكثر من 10 مواسم، وتولى تدريب عدة فرق، كما تولى تدريب منتخب اليونان من قبل.

أياكس الدوري الهولندي
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