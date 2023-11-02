بينهم العائد من الإيقاف.. خيارات مانشستر يونايتد لمهاجم يساعد الصفقة التي تعاني

الخميس، 02 نوفمبر 2023 - 22:43

كتب : FilGoal

راسموس هويلاند - مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي

يبحث مانشستر يونايتد عن مهاجم إضافي في سوق الانتقالات الشتوية عقب البداية السيئة للفريق عموما ولصفقة الصيف راسموس هويلوند.

المهاجم الوافد من أتالانتا في الصيف مقابل 72 مليون جنيه استرليني عانى كثيرا في البداية، حيث وصل لفترة الإعداد مصابا.

وتطلب هويلوند -20 عاما- علاجا لإصابة الظهر أولا، بينما يبحث الفريق عن مهاجم لعلاج هذه المشكلة.

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في الوقت الحالي لا يملك الشياطين الحمر مهاجما إضافيا سوى أنتوني مارسيال، والذي لم يكن مقنعا في الفترة الماضية، وينتهي عقده بنهاية الموسم.

ومن ضمن 11 هدفا سجلهم مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، فقط هدف واحد أتى من شخص يمكنه اللعب في مركز المهاجم، وهو ماركوس راشفورد أمام أرسنال.

بحسب صحيفة ديلي ميل، فإن خيارات الشياطين الحمر تبدأ من إيفان توني مهاجم برينتفورد الذي يغيب لعقوبة الإيقاف لـ 6 أشهر منذ أبريل الماضي بسبب تورطه في المراهنات.

الخيار الثاني هو الإيراني مهدي طارمي مهاجم بورتو الذي ارتبط بالانتقال إلى الشياطين الحمر في الصيف الماضي، وينتهي عقده مع الفريق البرتغالي بنهاية الموسم.

أما الخيار الثالث فهو النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي، الذي ارتبط اسمه عدة مرات بالشياطين الحمر.

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