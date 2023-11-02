بسبب سلوك غير رياضي.. إيقاف طارق حامد وتغريمه

قررت لجنة الانضباط والاخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم إيقاف طارق حامد لاعب ضمك.

وأعلنت لجنة الانضباط والأخلاق، إيقاف طارق حامد مباراتين وتغريمه 20 ألف ريال بسبب قيامه بسلوك غير رياضي في مباراة ضمك والخليج.

وأوضحت "الانضباط" اليوم الخميس أن قرار إيقاف طارق حامد غير قابل للاستئناف.

وأظهرت الكاميرات طارق حامد يشير بطريقة غير لائقة عقب مباراة فريقه أمام الخليج عقب تسددية ركلة ترجيح.

وفاز الخليج الذي يضم بين صفوفه محمد شريف على ضمك بنتيجة 6-5 بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وحجز الخليج مقعدا في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين ويستعد لمواجهة أبها.

وأجريت اليوم الخميس قرعة الدور ربع النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين والتي أسفرت عن نهائي مبكر بين الشباب والنصر، فيما سيصطدم الهلال بالتعاون.

وكانت أندية الهلال، النصر، اتحاد جدة، الشباب، التعاون، الخليج، أبها والفيصلي، فيما تم إجراء القرعة بالمواجهات المفتوحة.

وجاءت المواجهات على النحو التالي:

الشباب - النصر

أبها - الخليج

الفيصلي - اتحاد جدة

الهلال - التعاون

ومن المقرر أن تقام مباريات الدور ربع النهائي يومي 11 و12 ديسمبر المقبل.

فيما سيتم تأجيل مباراة اتحاد جدة أمام الفيصلي لوقت لاحق نظرًا لمشاركة الاتحاد في كأس العالم للأندية التي تحتضنها جدة خلال الفترة من 12-22 ديسمبر.