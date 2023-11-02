روني عن أنباء إقالة تين هاج: يجب على اللاعبين تحمل المسؤولية.. بعضهم لا يؤدي ما أعرفه عنهم

دافع واين روني المدير الفني لبرمنجام عن مدرب مانشستر يونايتد إريك تين هاج على خلفية الأنباء المثارة حول احتمالية رحيله من تدريب الشياطين الحمر لسوء النتائج.

وقال روني في تصريحات للصحفيين اليوم الخميس: "هذه هي الوظيفة وجزء منها هو الضغط".

وأكمل "أنا أعرف ذلك قبل قدومي إلى برمنجام وهناك الكثير من الضغط والأمر ذاته ينطبق على تين هاج وهو يعرف أن الأمر متواجد في يونايتد".

وتابع الهداف التاريخي لمانشستر يونايتد حديثه "أعتقد أن الأمور لا تسير جيدا مثلما أرادوا لكن على اللاعبين تحمل بهض المسؤولية".

وواصل "أعرف بعض اللاعبين هناك وهم لا يلعبون في المستوى الذي أعرف قدرتهم على الوصول إليه".

واستدرك قائد المنتخب الإنجليزي الأسبق حديثه "بالطبع الأمر يبدأ وينتهي عند المدرب وهذا جزء من الوظيفة ويتعرض كذلك للانتقاد بعد ما حدث في الأسابيع الماضية، لكنني أعتقد أن اللاعبين يستطيعون تقديم أفضل مما يفعلون حاليا من أجله".

ووفقا لصحيفة "تايمز" الإنجليزية في تقرير لها اليوم الخميس فإن الهزيمة التي تعرض لها الفريق في دور الـ16 من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة بثلاثية دون رد في ملعب أولد ترافورد جعلت الإدارة تفكر في إقالة المدرب الهولندي.

وأوضح التقرير أن يونايتد يضع زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الأسبق وروبن أموريم المدير الفني لسبورتنج لشبونة كبديلين لتين هاج.

وأشار التقرير إلى أنه لم يتوقع أحد في يونايتد انهيار موسم الفريق بتلك السرعة وكان يعتقد المسؤولين في النادي أن تين هاج يمثل نقطة استقرار للفريق بعد عقد من الاضطرابات وكثرة تغيير المدربين منذ اعتزال السير أليكس فيرجسون في 2013.

كما ألمح التقرير لوجود خلافات بين تين هاج وبعض اللاعبين الذين يعتقدون أن مدربهم لا يملك السمات المناسبة لإخراج الفريق من الفوضى التي يتواجد فيها الآن.

هذا بالإضافة لوجود مناقشات حول حدة التدريبات والتي أدت لزيادة في إصابات اللاعبين.

في الناحية الأخرى ذكرت شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية في تقرير لها أن ليس هناك ما يشير لإقالة وشيكة لتين هاج.

لكن التقرير أوضح أن المدرب يعرف أن كرة القدم تعتمد على تحقيق النتائج وما قد يترتب على الهزيمة 8 مرات في 15 مباراة.