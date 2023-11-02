بدأت سلسلة اللاعودة؟ تايمز: مانشستر يونايتد يبدأ البحث عن بديل تين هاج

بدأت التقارير الصحفية الإنجليزية تتحدث عن بحث مانشستر يونايتد التفكير في البديل المحتمل لخلافة مدرب الفريق إريك تين هاج.

ووفقا لصحيفة "تايمز" الإنجليزية في تقرير لها اليوم الخميس فإن الهزيمة التي تعرض لها الفريق في دور الـ16 من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة بثلاثية دون رد في ملعب أولد ترافورد جعلت الإدارة تفكر في إقالة المدرب الهولندي.

وأوضح التقرير أن يونايتد يضع زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الأسبق وروبن أموريم المدير الفني لسبورتنج لشبونة كبديلين لتين هاج.

وأشار التقرير إلى أنه لم يتوقع أحد في يونايتد انهيار موسم الفريق بتلك السرعة وكان يعتقد المسؤولين في النادي أن تين هاج يمثل نقطة استقرار للفريق بعد عقد من الاضطرابات وكثرة تغيير المدربين منذ اعتزال السير أليكس فيرجسون في 2013.

كما ألمح التقرير لوجود خلافات بين تين هاج وبعض اللاعبين الذين يعتقدون أن مدربهم لا يملك السمات المناسبة لإخراج الفريق من الفوضى التي يتواجد فيها الآن.

هذا بالإضافة لوجود مناقشات حول حدة التدريبات والتي أدت لزيادة في إصابات اللاعبين.

في الناحية الأخرى ذكرت شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية في تقرير لها أن ليس هناك ما يشير لإقالة وشيكة لتين هاج.

لكن التقرير أوضح أن المدرب يعرف أن كرة القدم تعتمد على تحقيق النتائج وما قد يترتب على الهزيمة 8 مرات في 15 مباراة.