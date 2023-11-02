بدأت سلسلة اللاعودة؟ تايمز: مانشستر يونايتد يبدأ البحث عن بديل تين هاج

الخميس، 02 نوفمبر 2023 - 20:14

كتب : رامي جمال

إريك تين هاج - مانشستر يونايتد وجالاتا سراي

بدأت التقارير الصحفية الإنجليزية تتحدث عن بحث مانشستر يونايتد التفكير في البديل المحتمل لخلافة مدرب الفريق إريك تين هاج.

ووفقا لصحيفة "تايمز" الإنجليزية في تقرير لها اليوم الخميس فإن الهزيمة التي تعرض لها الفريق في دور الـ16 من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة بثلاثية دون رد في ملعب أولد ترافورد جعلت الإدارة تفكر في إقالة المدرب الهولندي.

وأوضح التقرير أن يونايتد يضع زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الأسبق وروبن أموريم المدير الفني لسبورتنج لشبونة كبديلين لتين هاج.

أخبار متعلقة:
مران الأهلي – تدريبات استشفائية ومحاضرة من كولر استعدادا للقاء المقاولون نهائي مبكر لـ رونالدو.. وفرصة ذهبية أمام محمد شريف في قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين الأهلي يعلن نجاح جراحة رضا سليم

وأشار التقرير إلى أنه لم يتوقع أحد في يونايتد انهيار موسم الفريق بتلك السرعة وكان يعتقد المسؤولين في النادي أن تين هاج يمثل نقطة استقرار للفريق بعد عقد من الاضطرابات وكثرة تغيير المدربين منذ اعتزال السير أليكس فيرجسون في 2013.

كما ألمح التقرير لوجود خلافات بين تين هاج وبعض اللاعبين الذين يعتقدون أن مدربهم لا يملك السمات المناسبة لإخراج الفريق من الفوضى التي يتواجد فيها الآن.

هذا بالإضافة لوجود مناقشات حول حدة التدريبات والتي أدت لزيادة في إصابات اللاعبين.

في الناحية الأخرى ذكرت شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية في تقرير لها أن ليس هناك ما يشير لإقالة وشيكة لتين هاج.

لكن التقرير أوضح أن المدرب يعرف أن كرة القدم تعتمد على تحقيق النتائج وما قد يترتب على الهزيمة 8 مرات في 15 مباراة.

مانشستر يونايتد تين هاج
نرشح لكم
بوستيكوجلو ضمن الرباعي المرشح لجائزة مدرب شهر أكتوبر في الدوري الإنجليزي تين هاج: كاسيميرو سيغيب أمام فولام صلاح ينافس رايس على جائزة أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي في أكتوبر تقييم صلاح أمام بورنموث من الصحف الإنجليزية أرتيتا: محبط من نفسي.. وعلينا استخدام الألم بأفضل طريقة ممكنة تين هاج: أتحمل مسؤولية ما يحدث.. وعلينا الوقوف سويا قرعة الرابطة الإنجليزية - ليفربول ضد وست هام.. ونيوكاسل أمام تشيلسي بربع النهائي سعر كبير جدا.. سكاي: برينتفورد حدد قيمة بيع إيفان توني
أخر الأخبار
قائمة الزمالك – غياب محمود علاء ومصطفى شلبي.. وعودة سامسون أكينيولا ضد زد 44 دقيقة | الدوري المصري
قائمة بيراميدز - عودة رمضان صبحي لمواجهة سيراميكا كليوباترا 46 دقيقة | الدوري المصري
مدرب صنداونز: مباراة الذهاب أنهت مهمة التأهل أمام الأهلي 49 دقيقة | الكرة الإفريقية
بدأت سلسلة اللاعودة؟ تايمز: مانشستر يونايتد يبدأ البحث عن بديل تين هاج 59 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مران الأهلي – تدريبات استشفائية ومحاضرة من كولر استعدادا للقاء المقاولون ساعة | الدوري المصري
نهائي مبكر لـ رونالدو.. وفرصة ذهبية أمام محمد شريف في قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين ساعة | السعودية
الأهلي يعلن نجاح جراحة رضا سليم 2 ساعة | الكرة المصرية
#السهرة_الرياضية – Saina .. ساعتان من الشغف في السيرة الذاتية لنجمة كرة الريشة الهندية ساينا نيهوال 2 ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ملف - حفل الكرة الذهبية - ميسي يفوز للمرة الثامنة وجوائز بالجملة لمانشستر سيتي 2 صلاح يجتاز هنري برائعته في فوز ليفربول الخماسي على تولوز 3 مدرب صنداونز: مواجهة الأهلي ممتعة دائما.. ولديهم فتى أحبه كثيرا 4 المصري يغرم مروان حمدي مليون جنيه وإيقافه "بسبب ما بدر منه أمام بيراميدز"