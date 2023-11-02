بعد تجميد النشاط تضامنا مع فلسطين.. كرة القدم في الجزائر تعود بدون جماهير

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم عودة النشاط تدريجيا من يوم الجمعة 10 نوفمبر، بعد تجميده لفترة تضامنا مع فلسطين.

وأوضح الاتحاد الجزائري في بيان: "أخبرنا الرابطات ونوادي كرة القدم عن الاستئناف التدريجي لكل النشاطات والمنافسات الكروية، ابتداء من يوم الجمعة 10 نوفمبر".

وأضاف البيان "على أن تجرى المباريات بدون جماهير إلى إشعار آخر".

وكان الاتحاد الجزائري لكرة القدم قد أعلن تجميد كل المنافسات الكروية تضامنا مع فلسطين يوم 18 أكتوبر الماضي.

ومن المقرر أن يتخذ الاتحاد الجزائري قراره حول عودة الجماهير بعد استئناف النشاط.

وتستكمل المنافسات الجزائرية كما كان مخططا لها من قبل انطلاق موسم 2023-2024.

يذكر أن فترة التوقف الدولي المقبل ستبدأ من 13 إلى 24 نوفمبر الجاري.

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