بعد تجميد النشاط تضامنا مع فلسطين.. كرة القدم في الجزائر تعود بدون جماهير
الخميس، 02 نوفمبر 2023 - 15:54
كتب : FilGoal
أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم عودة النشاط تدريجيا من يوم الجمعة 10 نوفمبر، بعد تجميده لفترة تضامنا مع فلسطين.
وأوضح الاتحاد الجزائري في بيان: "أخبرنا الرابطات ونوادي كرة القدم عن الاستئناف التدريجي لكل النشاطات والمنافسات الكروية، ابتداء من يوم الجمعة 10 نوفمبر".
وأضاف البيان "على أن تجرى المباريات بدون جماهير إلى إشعار آخر".
وكان الاتحاد الجزائري لكرة القدم قد أعلن تجميد كل المنافسات الكروية تضامنا مع فلسطين يوم 18 أكتوبر الماضي.
ومن المقرر أن يتخذ الاتحاد الجزائري قراره حول عودة الجماهير بعد استئناف النشاط.
وتستكمل المنافسات الجزائرية كما كان مخططا لها من قبل انطلاق موسم 2023-2024.
يذكر أن فترة التوقف الدولي المقبل ستبدأ من 13 إلى 24 نوفمبر الجاري.
video:1
نرشح لكم
تقرير: الترجي يحسم مصير طارق ثابت بعد وداع الدوري الإفريقي مؤتمر كولر: الفريق الأفضل خرج.. ولا يوجد فريق في العالم يفوز بكل المباريات والألقاب الشناوي: نغلق صفحة صنداونز ونتعلم من الدرس للبطولات المقبلة في الجول يكشف التشخيص المبدئي لإصابة رضا سليم.. ومدة غيابه المتوقعة مؤتمر موكوينا: عانينا من أجل الوصول للنهائي.. ولنرى ماذا سيحدث أمام الوداد بوطويل: كان من الطبيعي الدفاع أمام للحفاظ على نتيجة الذهاب.. ونسعى لحصد اللقب بعد توديع الدوري الإفريقي.. تعرف على الجائزة المالية التي يحصل عليها الأهلي العقدة مستمرة.. صنداونز يظفر ببطاقة التأهل لنهائي الدوري الإفريقي أمام الأهلي
أخر الأخبار
الأهلي يعلن نجاح جراحة رضا سليم 44 دقيقة | الكرة المصرية