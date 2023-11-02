بوستيكوجلو ضمن الرباعي المرشح لجائزة مدرب شهر أكتوبر في الدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي أربعة مرشحين لجائزة أفضل مدرب في شهر أكتوبر بمسابقة الدوري.

ويتنافس أنجيلوس بوستيكوجلو المدير الفني لتوتنام والذي حصد جائزة الشهر الماضي، مع ثلاثة مدربين آخرين.

إذ تشمل القائمة كل من ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال، ويورجن كلوب المدير الفني لليفربول ويوناي إيمري مدرب أستون فيلا.

ونجح بوستيكوجلو فقط بين المدربين الأربعة بالفوز بمبارياته الأربعة.

ولم يخسر أي من المدربين الأربعة خلال شهر أكتوبر في ثلاث جولات من الدوري.

وجاءت أرقام المدربين الأربعة كالآتي:

- أنجيلوس بوستيكوجلو (توتنام):

نجح مدرب توتنام في تحقيق الفوز بمبارياته الثلاثة خلال شهر أكتوبر ليقود السبيرز إلى قمة الدوري الإنجليزي.

وتغلب توتنام في أكتوبر بقيادة بوستيكوجلو على كل من لوتون أمام فولام وكريستال بالاس.

- يوناي إيمري (أستون فيلا):

تعادل إيمري مباراة من المباريات الثلاثة مع أستون فيلا في أكتوبر وكانت أمام ولفرهامبتون بهدف لكل منهما.

بينما تغلب الفريق على كل من وست هام ولوتون.

- يورجن كلوب (ليفربول):

نجح ليفربول في تحقيق انتصارين أمام كل من إيفرتون ونوتنجهام فورست على الترتيب بشباك نظيفة.

وقبل الانتصارين تعادل ليفربول أمام براتيون بهدفين لكل منهما.

- ميكيل أرتيتا (أرسنال)

واجه أرسنال مباراتين قويتين في أكتوبر، ونجح أرتيتا في الفوز بالأولى أمام مانشستر سيتي، بينما تعادل في الثانية ضد تشيلسي بعدما حول تأخره بهدفين لتعادل.

وأخيرا نجح أرسنال في تحقيق فوز عريض على حساب شيفيلد بخمسة أهداف دون مقابل.