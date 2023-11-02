تين هاج: كاسيميرو سيغيب أمام فولام

أوضح إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد أن لاعبه البرازيلي كاسيميرو سيغيب عن لقاء فولام يوم السبت.

ويحل يونايتد ضيفا على فولام ضمن الجولة 11 من الدوري الإنجليزي يوم السبت، بعد الخسارة على يد نيوكاسل يونايتد بثلاثية نظيفة.

وقال تين هاج في تصريحات نشرها موقع ناديه: "لقد أصيب كاسيميرو قبل نهاية الشوط الأول، تعرض لإصابة. ولهذا السبب كان علينا استبداله".

وأكمل "إمكانية استبعاد كاسيميرو حتى منتصف نوفمبر؟ لا يمكنني الإجابة على ذلك الآن".

وأضاف الهولندي "علينا أن ننتظر 24 ساعة، ولكن أعتقد أنه سيغيب عن مواجهة يوم السبت ضد فولام".

وغاب كاسيميرو عن مباراة يونايتد ضد مانشستر سيتي هذا الأسبوع قبل أن يعود إلى تشكيل الفريق ويرتدي شارة القيادة.

ولعب البرازيلي الشوط الأول قبل أن يستبدل بين الشوطين.

وودع يونايتد كأس الرابطة الإنجليزية التي يحمل لقبها بالخسارة من نيوكاسل بنتيجة 3-0.

وخسر يونايتد هذا الموسم 8 مباريات من أول 15 هذا الموسم، وهو أكبر عدد من الهزائم يتلقاه الفريق في نفس المدة منذ موسم 1962-63.

كما جمع 15 نقطة فقط من أول 10 جولات في الدوري الإنجليزي، بنقطتين أقل من الموسم الماضي.