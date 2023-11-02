صلاح ينافس رايس على جائزة أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي في أكتوبر

الخميس، 02 نوفمبر 2023 - 13:08

كتب : FilGoal

محمد صلاح

ينافس محمد صلاح نجم ليفربول على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لشهر أكتوبر.

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي يوم الخميس قائمة المرشحين للجائزة.

صلاح ينافس كل من دوجلاس لويز (أستون فيلا)، وبرايان مبيومو (برينتفورد)، وبيدرو نيتو (ولفرهامبتون)، وديكلان رايس (أرسنال)، وكريستيان روميرو (توتنام هوتسبر).

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خلال شهر أكتوبر شارك صلاح في 3 مباريات نجح في قيادة ليفربول للفوز في 2 والتعادل في واحدة.

وهز قائد منتخب مصر شباك برايتون بثنائية وكرر الأمر أمام إيفرتون، كما سجل هدفا أمام نوتنجهام فورست

يذكر أن صلاح نافس على جائزة أفضل لاعبي الدوري في سبتمبر لكن سون هيونج مين قائد توتنام فاز بها.

بينما حصد جيمس ماديسون لاعب توتنام جائزة أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي في شهر أغسطس.

المرة الأخيرة التي فاز فيها صلاح بالجائزة كانت في أكتوبر 2021.

يذكر أن لاعب بازل السابق هو أول لاعب يحقق الجائزة 3 مرات في موسم واحد (2017-2018)، قبل أن يكرر ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد الإنجاز في الموسم الماضي.

بشكل عام، حصد صلاح الجائزة في 4 مناسبات.

محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي
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