تقرير: سواريز يقترب من مجاورة ميسي في إنتر ميامي خلال 2024

الخميس، 02 نوفمبر 2023 - 11:44

كتب : FilGoal

لويس سواريز - جريميو

يقترب الأوروجوياني لويس سواريز من اللعب بجوار ليونيل ميسي مجددا في صفوف إنتر ميامي الأمريكي.

مهاجم جريميو البرازيلي الحالي سينهي تعاقده مع الفريق بنهاية الموسم الجاري في ديسمبر المقبل، وسينضم إلى إنتر ميامي في 2024.

وبحسب سيزار لويس ميرلو صحفي أرجنتيني متخصص في أخبار الانتقالات بأمريكا الجنوبية فإن عقد سواريز سيمتد لموسم واحد مع خيار التمديد لموسم إضافي.

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وسبق أن صرّح سواريز في مؤتمر صحفي خلال شهر يونيو الماضي: "وافقت إدارة نادي جريميو على إنهاء العقد بيننا قبل عام من الموعد المحدد، أي في ديسمبر 2023 بدلا من ديسمبر 2024".

وأضاف مهاجم أوروجواي "أشعر بأنني لن أكون قادرا على الأداء بشكل جيد العام المقبل بسبب لياقتي البدنية".

وأوضح "نادي إنتر ميامي تحدث مع جريميو حول إمكانية ضمي لكن إدارة النادي البرازيلي أخبرته بأن العقد بيننا سيستمر، ويمكنني القول إنهم لم يتحدثوا معي بشكل مباشر".

وخاض سواريز مع جريميو 46 مباراة الموسم الجاري سجل 19 وصنع 16 في جميع المسابقات.

وتزامل سواريز مع ميسي من 258 مباراة بقميص برشلونة كأكثر من جاوره في مسيرته وساهما سويا في 99 هدفا.

جريميو لويس سواريز إنتر ميامي
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