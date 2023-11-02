تقييم صلاح أمام بورنموث من الصحف الإنجليزية

لم ينجح محمد صلاح نجم ليفربول في التسجيل مع فريقه للمباراة الخامسة على التوالي، وذلك أمام بورنموث، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك صلاح كأساسي في فوز ليفربول على مضيفه بورنموث بنتيجة 2-1، في لقاء ثمن نهائي كأس رابطة المحترفين.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام بورنموث حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري تباين بين 5 و6 و7 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ6.3 درجة من عشرة.

فيما كان المدافع الشاب جاريل كونساه صاحب أعلى متوسط تقييم بـ8 درجات من عشرة.

وسجل صلاح 10 أهداف في 14 مباراة هذا الموسم بمختلف المسابقات.

وبدأ نجم بازل السابق موسمه السابع مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 319 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 196 هدفا وصنع 83 هدفا.

وتوج بسبعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.

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