تقييم صلاح أمام بورنموث من الصحف الإنجليزية

الخميس، 02 نوفمبر 2023 - 11:22

كتب : FilGoal

محمد صلاح - بورنموث ضد ليفربول

لم ينجح محمد صلاح نجم ليفربول في التسجيل مع فريقه للمباراة الخامسة على التوالي، وذلك أمام بورنموث، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك صلاح كأساسي في فوز ليفربول على مضيفه بورنموث بنتيجة 2-1، في لقاء ثمن نهائي كأس رابطة المحترفين.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام بورنموث حسب الدرجات من 1 إلى 10.

أخبار متعلقة:
أرتيتا: محبط من نفسي.. وعلينا استخدام الألم بأفضل طريقة ممكنة تين هاج: أتحمل مسؤولية ما يحدث.. وعلينا الوقوف سويا قرعة الرابطة الإنجليزية - ليفربول ضد وست هام.. ونيوكاسل أمام تشيلسي بربع النهائي رائعة نونيز تنقذ ليفربول من فخ بورنموث وتطير به لربع نهائي كأس الرابطة

تقييم الدولي المصري تباين بين 5 و6 و7 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ6.3 درجة من عشرة.

فيما كان المدافع الشاب جاريل كونساه صاحب أعلى متوسط تقييم بـ8 درجات من عشرة.

وسجل صلاح 10 أهداف في 14 مباراة هذا الموسم بمختلف المسابقات.

وبدأ نجم بازل السابق موسمه السابع مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 319 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 196 هدفا وصنع 83 هدفا.

وتوج بسبعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.

محمد صلاح ليفربول بورنموث
نرشح لكم
أرتيتا: محبط من نفسي.. وعلينا استخدام الألم بأفضل طريقة ممكنة تين هاج: أتحمل مسؤولية ما يحدث.. وعلينا الوقوف سويا قرعة الرابطة الإنجليزية - ليفربول ضد وست هام.. ونيوكاسل أمام تشيلسي بربع النهائي سعر كبير جدا.. سكاي: برينتفورد حدد قيمة بيع إيفان توني سبب سوء النتائج؟ ذا أثليتك: لاعبو مانشستر يونايتد اشتكوا من ضيق القمصان في الموسم الحالي مظاهرات في كولومبيا للمطالبة بالإفراج الآمن عن والد لويس دياز المخطوف ليفربول يبحث تدعيم دفاعه من أياكس جون تيري: ما يزعجني أن حلمي الأخير مع تشيلسي لن يتحقق أبدا
أخر الأخبار
سان جيرمان يعلن تفاصيل إصابة نجمه البرتغالي 14 دقيقة | الكرة الأوروبية
دوري المحترفين - حصاد الجولة السادسة.. لافيينا يتصدر وأول سوبر هاتريك 37 دقيقة | الدرجة الثانية
نقل موسيماني إلى المستشفى 50 دقيقة | الوطن العربي
بيلد تكشف تفاصيل إصابة دي ليخت القوية ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير: سواريز يقترب من مجاورة ميسي في إنتر ميامي خلال 2024 ساعة | أمريكا
وزير الرياضة واتحاد الكرة يتابعون حالة مصابي حادث سير ناشئين دكرنس ساعة | الدرجة الثانية
تقييم صلاح أمام بورنموث من الصحف الإنجليزية ساعة | الدوري الإنجليزي
أرتيتا: محبط من نفسي.. وعلينا استخدام الألم بأفضل طريقة ممكنة ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ملف - حفل الكرة الذهبية - ميسي يفوز للمرة الثامنة وجوائز بالجملة لمانشستر سيتي 2 صلاح يجتاز هنري برائعته في فوز ليفربول الخماسي على تولوز 3 مدرب صنداونز: مواجهة الأهلي ممتعة دائما.. ولديهم فتى أحبه كثيرا 4 المصري يغرم مروان حمدي مليون جنيه وإيقافه "بسبب ما بدر منه أمام بيراميدز"