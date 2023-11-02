تين هاج: أتحمل مسؤولية ما يحدث.. وعلينا الوقوف سويا

الخميس، 02 نوفمبر 2023 - 10:46

كتب : FilGoal

إريك تين هاج - بايرن ميونيخ ومانشستر يونايتد

أعلن إريك تين هاج المدير الفني لـ مانشستر يونايتد تحمله مسؤولية النتائج السلبية للفريق منذ بداية الموسم.

وودع يونايتد كأس الرابطة الإنجليزية التي يحمل لقبها بالخسارة من نيوكاسل بنتيجة 3-0.

وقال تين هاج عبر سكاي سبورتس: "نحن نعلم أننا لسنا جيدين بشكل كافٍ، علينا تحمل مسؤولية ذلك، وعليّ أن أتحمل مسؤولية ما يحدث".

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وأضاف "نحن لا نقدم أداءً، أشعر بالحزن من أجل الجماهير، هذا أقل مما نرجو وعلينا العودة للمسار الصحيح".

وأكمل "علينا أن نتعافى سريعا من الأمر، ونرفع سقفنا، لأن هذا ليس كافيا".

وتابع "اللاعبون متحدون، ترون إنهم يحاولون، لكننا نعلم أنه هذا الأمر ليس كافيا، وكما قلت فأنا مسؤول عن هذا وعلينا الوقوف سويا".

وأتم "علينا أن نكون ملتزمين وأن يتحمل كل شخص المسؤولية، وأن يعتمد عليه ومتعاون، هذا هو المطلوب".

وخسر يونايتد هذا الموسم 8 مباريات من أول 15 هذا الموسم، وهو أكبر عدد من الهزائم يتلقاه الفريق في نفس المدة منذ موسم 1962-63.

كما جمع 15 نقطة فقط من أول 10 جولات في الدوري الإنجليزي، بنقطتين أقل من الموسم الماضي.

ويستعد الشياطين الحمر لمواجهة فولام في الدوري الإنجليزي.

مانشستر يونايتد إريك تين هاج الدوري الإنجليزي
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