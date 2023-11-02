قرعة الرابطة الإنجليزية - ليفربول ضد وست هام.. ونيوكاسل أمام تشيلسي بربع النهائي

الخميس، 02 نوفمبر 2023 - 01:09

كتب : FilGoal

كأس الرابطة الإنجليزية

أسفرت قرعة ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية عن مواجهات قوية حيث سيلتقي ليفربول مع وست هام، وكذلك تشيلسي مع نيوكاسل في أقوى مباريات النسخة الحالية.

وتأهل ليفربول بالفوز على بورنموث وتشيلسي على حساب بلاكبيرن، فيما ودع أرسنال ومانشستر يونايتد أمام وست هام ونيوكاسل على الترتيب.

وجُرد يونايتد من لقبه بعدما خسر بنتيجة 3-0 أمام نيوكاسل بعدما أقصى الأخير في وقت سابق مانشستر سيتي.

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وشهدت قرعة ربع النهائي تواجد بورت فايل من الدرجة الثالثة لأول مرة في تاريخه بربع النهائي بعدما أقصى مانسفيلد تاون من الدرجة الرابعة في وقت سابق.

وجاءت نتائج القرعة:

إيفرتون × فولام

تشيلسي × نيوكاسل

بورت فايل × ميدلسبوره

ليفربول × وست هام

وستقام مباريات ربع النهائي يوم 18 ديسمبر المقبل.

ويعد ليفربول الأكثر تتويجا باللقب برصيد 9 ألقاب ويليه مانشستر سيتي برصيد 8 ألقاب.

ليفربول تشيلسي كأس الرابطة الإنجليزية
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